Pela primeira vez no Recife, Corrida Granado Pink, em 5 de outubro, está com inscrições abertas

Evento esportivo exclusivo para as mulheres terá sua primeira etapa na capital pernambucana com corrida e caminhada de 5 km. Confira!

Estão abertas as inscrições para a inédita Corrida Granado Pink Recife. Pela primeira vez, a capital pernambucana recebe etapa do circuito de corridas promovido pela Granado, a botica mais antiga do Brasil.

O evento esportivo exclusivo para as mulheres será realizado em 5 de outubro. A distância única de 5 km, de corrida e também caminhada, inicia na arena que será montada no Shopping Recife.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site oficial do evento. Além de número de peito, camiseta e medalha (para as que concluírem a distância), a inscrição dá direito a um kit com diversos produtos da Granado.

Sucesso pelo Brasil em todas as etapas, o Circuito Granado Pink cresce a cada temporada, com novas cidades brasileiras no calendário. Neste ano, a Corrida Granado Pink Recife é o segundo evento do circuito na região Nordeste.

Em maio, em alusão ao Dia das Mães, foi realizada a etapa em Fortaleza. No dia 5 de outubro, as pernambucanas terão 5 km de corrida ou caminhada com a largada no Shopping Recife. O local também vai sediar a arena do evento, repleta de ações voltadas para a saúde e diversão das mulheres.

“É com grande alegria que a Granado marca presença mais uma vez no Nordeste neste ano, com a inédita Corrida Granado Pink Recife", afirma Higo Lopes, Gerente de Marketing da Granado.

"Realizar uma etapa do circuito em uma cidade tão vibrante e acolhedora nos permite celebrar a força e o protagonismo das mulheres em um evento que une esporte, saúde e bem-estar. Estamos preparando uma experiência memorável, com ações pensadas para oferecer momentos de autocuidado e diversão”, finaliza.

No dia 5 de outubro, após superarem o percurso, as atletas pernambucanas terão uma manhã de bem-estar e autocuidado. A arena temática da Corrida Granado Pink Recife vai oferecer massagem, esmaltação de unha e muitos brindes para sorteio.

Kit com produtos Granado

Além de camiseta, número de peito e medalha de participação, a inscrição para a inédita Corrida Granado Pink Recife tem diferentes produtos da botica mais antiga do Brasil, como é praxe no kit-atleta do circuito.

As inscritas na prova encontrarão na eco bag, que faz parte do kit: sachê escalda-pés, esfoliante de pedra-pomes, polvilho antisséptico e squeeze.

As inscrições para a etapa em Recife, assim como as próximas do calendário do Circuito Granado Pink, podem ser feitas pelo site www.corridagranadopink.com.br.

Além da medalha de participação para todas as atletas que concluírem a distância, as cinco corredoras mais rápidas na categoria geral ganharão troféus e brindes.

O Circuito Granado Pink e o primeiro do Brasil a se comprometer com a certificação Lixo Zero, a qual atesta que mais de 90% dos resíduos gerados nos eventos é separado, pesado, coletado e enviados para destinações circulares, como a reciclagem, o reaproveitamento e a compostagem. Essa iniciativa representa o avanço da conscientização para a economia circular no Brasil.

Serviço