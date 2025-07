Fenearte começa nesta quarta: confira horários, ingressos, transporte e espaços da feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta quarta-feira (9), o Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, volta a se transformar em um grande palco da arte popular. A Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato — chega à sua 25ª edição, celebrando suas bodas de prata com o tema “A Feira das Feiras”, em homenagem às tradicionais feiras livres do Estado. O evento abre às 14h, mas a abertura oficial será feita pela governadora Raquel Lyra às 16 horas.

Realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a feira segue até o dia 20 de julho, reunindo mestres artesãos, artistas e expositores de todo o Brasil e de diversos países, em uma programação que valoriza o artesanato, a cultura popular e a economia criativa.

Durante os 12 dias de evento, vamos acompanhar tudo de perto e trazer dicas para você aproveitar ao máximo a Fenearte. Guarde essas informações principais sobre o evento.

Como chegar sem estresse

Cinco shoppings têm ônibus grátis, com trajeto de ida e volta da Fenearte - Divulgação

Confira todas as opções para acessar o evento com facilidade: translado gratuito saindo de cinco shoppings, bilheteria ampliada, totens de autoatendimento e outras dicas para chegar sem perrengue.

Translado gratuito: Shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Patteo e Plaza Casa Forte — das 13h às 23h (seg. a sex.) e das 9h às 23h (sáb. e dom.). Os ônibus saem com intervalos de 15 em 15 minutos

Quando ir para aproveitar mais



Em 12 dias de feira, a expectativa é receber 320 mil visitantes - Divulgação

Datas e Horários: A Fenearte abre dia 09 e vai até 20 de julho, com horários diferentes durante a semana e no fim de semana. Veja os melhores dias e horários para cada tipo de passeio.

Segunda a sexta: 14h às 22h

Sábado e domingo: 10h às 22h

Ingressos e onde comprar

Veja como garantir o seu ingresso. São várias opções de compra online e presencial, além da bibleteria da feira.

Além da venda do ingresso na bilheteria, visitantes podem antecipar compra online e em vários pontos físicos de venda - Adriana Guarda/JC

Segunda a quinta: R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia)

Sexta a domingo: R$ 16 (inteira) / R$ 8 (meia)

Sites: fenearte.pe.gov.br | adepe.pe.gov.br | evenyx.com

Pontos físicos: Shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).

Onde comer para repor as energias

Fenearte te praça de alimentação com 14 operações - Divulgação

A feira tem uma Praça de Alimentação com cardápios diversos. São 14 estandes de Alimentação Artesanal, além de 5 quiosques, 4 foodbikes e 2 cafés. Já no no mezanino tem o Restaurante Pernambuco à Mesa, as Caipifrutas da Oficina do Sabor, o Boteco de Cervejarias Artesanais e a Pizzaria Maker Down.

Fenearte também é lugar de criança

O espaço conta com briquedos omo escorregador e pula-pula - Divulgação

O Espaço Infantil funciona em todos os dias da feira. Em parceria com a Casa das Asas, oferece atividades lúdicas e criativas para a garotada de 0 a 10 anos, como oficinas de pintura, xilogravura, modelagem e bordado, além de brinquedos da cultura popular. O espaço funciona durante o horário da feira, com capacidade para 25 crianças por vez, com inscrição no local ao custo de R$ 30 (meia-hora) ou R$ 60 (uma hora).

Estacionamento no Cecon



Visitantes que optarem por ir de transporte particular até o Centro de Convenções de Pernambuco poderão utilizar o estacionamento do local. O valor cobrado pela empresa é de R$ 12 para a primeira hora, com acréscimo de R$ 6 por hora adicional ou fração, sendo o valor máximo a ser pago de R$ 30.

Feira acessível

Pessoas com deficiência visual, neurodivergentes, surdas ou ensurdecidas têm à disposição visitas guiadas com audiodescrição e Libras - Cristiana Dias/Divulgação

Pessoas com deficiência visual, neurodivergentes, surdas ou ensurdecidas têm à disposição visitas guiadas com audiodescrição e Libras. O agendamento para esse serviço deve ser feito por mensagem de texto pelo WhatsApp: (81) 99837-3510. A Fenearte também disponibiliza um falante de Libras no Balcão de Informações e intérpretes nas conversas e aulas de gastronomia. Pessoas com mobilidade reduzida poderão solicitar cadeiras de rodas, logo à entrada, para circular pela feira, sem custo.