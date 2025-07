Fenearte 25 anos: Feira entra na reta final de montagem para abrir as portas na quarta (9)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fenearte vai começar. Nas últimas horas que antecedem a abertura da 25ª edição, o que se ouve no Centro de Convenções de Pernambuco é uma sinfonia de marteladas, furadeiras e serras. Andaimes sobem, escadas se movimentam. Malhas são esticadas, carpetes colados. Um vai e vem de profissionais pintando, limpando, montando.

Andaimes, malhas, ferramentas e muita dedicação: nos bastidores, o esforço coletivo transforma o pavilhão no maior palco do artesanato latino-americano. - Adriana Guarda/JC

É sempre assim: quem vê o “caos momentâneo” pode duvidar que tudo ficará pronto a tempo. Mas fica. Às 14h da quarta-feira (9), as portas se abrem para o público e, até o dia 20 de julho, a expectativa é receber 320 mil visitantes. Este ano é especial: a Fenearte comemora 25 anos.

Bastidores da reta final da montagem da Fenearte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Consolidada no calendário afetivo de Pernambuco, a maior feira de artesanato da América Latina é aguardada por quem visita — e por quem trabalha. Nos bastidores, há uma corrida contra o tempo. Para o público, a contagem regressiva se mistura à ansiedade pela imersão cultural que a feira proporciona.

A montagem envolve cerca de 150 profissionais e começa 15 dias antes do evento, movimentando não apenas estruturas, mas também a economia. Além de gerar emprego temporário, a Fenearte ativa uma cadeia ampla de serviços: empresas de iluminação, sonorização, montagem de estandes, ambientação, limpeza, comunicação visual — além da compra de matérias-primas e contratação de fornecedores locais.

Bastidores da reta final da montagem da Fenearte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Alan de Paula, 43 anos, está entre os que fazem a feira acontecer nos bastidores. Iluminador e dono da Nova Light Iluminação Cênica, ele faz parte da hoistória da feira. “A Fenearte é o meu principal cliente em julho, mês em que passo dedicado à feira. Chego a faturar R$ 10 mil no mês. Começo a trabalhar 10 dias antes do início e fico fazendo manutenção ao longo dos 12 dias da feira”, conta.

Bastidores da reta final da montagem da Fenearte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Já o decorador Danilo Gomes de Oliveira, 46, é especialista em estruturas com malhas tensionadas, responsáveis por dar forma a parte da cenografia do evento. “Na Fenearte tem pelo menos 4 mil metros de malha, o que equivale a R$ 28 mil. O tecido é usado em tetos, fechamentos e divisórias, decoração de palcos etc. Já estou há 7 anos na feira. Chegamos 15 dias antes para a montagem e, quando o evento acaba, ainda trabalhamos mais cinco dias na desmontagem”, afirma.

Para dar conta de tudo, Danilo conta com quatro parceiros de confiança: Ibson, Sales, Jonatan e Cristiano. Juntos, eles fazem parte da engrenagem que transforma o pavilhão em uma grande vitrine do artesanato brasileiro — e de países convidados.

Uma feira livre dentro da feira

Quem passa pelo Centro de Convenções já consegue ter pistas dos elementos da cenografia que vai tomando forma. Com o tema "A Feira das Feiras", a 25ª edição presta homenagem às tradicionais feiras livres — lugares onde muitos mestres e mestras deram os primeiros passos com seus saberes.

Bastidores da reta final da montagem da Fenearte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Gaiolas, cestos e arupembas (peneiras de palha) pendurados no teto remetem ao universo das feiras. Na Alameda dos Mestres, uma revoada de pássaros azuis “voa” ao redor de gaiolas vazias, enquanto painéis com imagens de mercados populares criam uma conexão imediata com o tema. Os arcos da Alameda dos Mestres foram adesivados com matérias antigas de jornais que lembram os 25 anos de história da feira.

Este ano, a Fenearte reunirá mais de 5 mil expositores e deve ultrapassar os R$ 108 milhões em negócios, reforçando sua importância como política pública e motor da economia criativa de Pernambuco. A feira é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), com investimento de R$ 15 milhões.

Bastidores da reta final da montagem da Fenearte. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Serviço:



25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato