Pernambuco Plural leva inovação, arte e sustentabilidade à 25ª Fenearte

Localizar, reconhecer e conectar vozes e expressões da economia criativa que renovam os saberes tradicionais é o objetivo do Pernambuco Plural — Mapa do Território Criativo. O projeto é uma das novidades da 25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que tem início nesta quarta-feira (09), no Pernambuco Centro de Convenções, onde segue até o próximo dia 20 de julho.

Com curadoria da dupla Jackson Araujo e Luca Predabon, da plataforma Trama Afetiva, o Pernambuco Plural reúne 12 nomes entre os dias 10 e 13 de julho, e se apresenta como mais uma frente de valorização da produção autoral local na Fenearte. A programação conta com uma exposição imersiva inédita e painéis de debate com talentos nas áreas da arte, design, sustentabilidade e música. As atividades acontecem no mezanino da feira.

Foram mapeados nomes como o do fotógrafo e diretor criativo Uhgo, que adentra as comunidades locais para tecer um diálogo iconográfico entre moda, publicidade e pertencimento. Uma prática artística e comercial em sintonia com o conceito de sustentabilidade.

É o que faz também o Cabrochas, brechó da estilista Maria Gabrielly Dantas, com curadoria voltada à juventude negra periférica. Completam a exposição: o mobiliário de Caio Lobo, a Ceramiquinho (de Guilherme Lira), as biojoias do Moda Mangue (de Luciana Silva), a arte de Afro’G e a música do duo Barbarize e da rapper Bione.

Painéis Temáticos

Os painéis reúnem os criativos para conversas com mediação de Jackson Araújo. Confira a programação:

10 de julho (quinta-feira)

17h30 — Painel inaugural: “Pernambuco Plural”, com Joana Lira

— Painel inaugural: “Pernambuco Plural”, com 18h — Painel Artes Visuais: Cláudia Aires, Afro'G e Uhgo

11 de julho (sexta-feira)

17h30 — Painel Design: Fabio Melo, Caio Lobo e Ceramiquinho

12 de julho (sábado)

17h30 — Painel Sustentabilidade: Maria Amazonas, Cabrochas e Moda Mangue

13 de julho (domingo)

17h30 — Painel Música: DJ Dolores, Barbarize e Bione

FENEARTE 25 ANOS - “A FEIRA DAS FEIRAS”

Política pública que já marcou a história do artesanato brasileiro, a Fenearte chega à sua 25ª edição com o tema “A Feira das Feiras”, celebrando sua própria memória e homenageando as feiras livres de Pernambuco.

De 09 a 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, o evento reúne mestres e artesãos de todo o país. A feira destaca raízes como a Feira da Renascença, a arte do barro em Caruaru, loiceiros, cestarias, brinquedos e rendas tradicionais.

Realizada pelo Governo do Estado por meio da Adepe — Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a Fenearte já está com ingressos à venda.

Informações Gerais