Fenearte 2025 bate recorde e estreia com a maior bilheteria dos últimos cinco anos

Evento celebra 25 anos com maior bilheteria em cinco anos e programação diversa que reúne artesanato, gastronomia, desfiles e música até domingo.

A 25ª edição da Fenearte, Feira Nacional de Negócios do Artesanato, começou em grande estilo e já quebrou recorde: a abertura, realizada na última quarta-feira (9) no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, registrou a maior bilheteria dos últimos cinco anos.

Considerada a maior da América Latina no segmento, o número renova as expectativas de um novo sucesso de público e impacto econômico. A expectativa da organização, comandada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), é superar os resultados do ano passado, quando a Fenearte movimentou R$ 108 milhões e recebeu aproximadamente 320 mil visitantes.

Imagem da Fenearte 2025 - (Thiago Silveira/Fenearte)

A governadora Raquel Lyra esteve presente na abertura oficial, acompanhada de deputados e autoridades do estado. Durante a visita, ela percorreu a Alameda dos Mestres, espaço dedicado a artesãos reconhecidos por suas técnicas e materiais únicos.

O ambiente, que celebra a memória e o saber ancestral, simboliza o espírito da Fenearte, que este ano tem como tema “A Feira das Feiras”, uma homenagem às tradicionais feiras livres que ajudaram a moldar a identidade cultural e econômica de Pernambuco.

A Fenearte deste ano, que vai até o dia 20 de julho, celebra os 25 anos de história mantendo viva a memória das feiras livres, espaços que deram origem a muitos dos mestres e artesãos que hoje exibem seu talento no evento. O público pode conferir cerca de 700 expositores com peças que valorizam o trabalho manual, a cultura popular e a sustentabilidade.

Ingressos e transmissão online

Imagem da Fenearte 2025 - (Felipe Eugenio/Fenearte)

Para quem não puder estar presencialmente, parte da programação será transmitida online, no canal oficial da Fenearte, incluindo as Conversas Instigantes e a Cozinha Fenearte, permitindo que o público acompanhe de qualquer lugar.

Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 16 e podem ser comprados no site oficial da feira (www.fenearte.pe.gov.br), no site da Adepe e em pontos físicos espalhados por shoppings e lojas em Pernambuco e na Paraíba.

Confira os pontos físicos para venda de ingressos: