Cecilia Chaves retorna a Fenearte com seu tradicional bolo de noiva

A feira começou nessa quarta-feira e vai até o dia 20 de julho e, nesta edição, as receitas vão estar presentes em collab com o Café do Brejo

A chef pernambucana Cecilia Chaves, conhecida pelo Bolo de Noiva, Patrimônio Cultural Imaterial pernambucano, assina seleção especial para a Fenearte 2025.

A mostra acontece de 9 à 20 de julho, no Centro de Convenções do Recife. “Para mim é uma felicidade enorme estar de volta, essa feira já entrou no calendário da minha empresa, está no meu coração! Poder levar nosso bolo de noiva para tantas pessoas é muito especial”, pontua Cecilia.

Cecília Chaves é uma doceira referência no estado - Arquivo Pessoal

Nesta edição, os bolos Cecilia Chaves ganharam um parceiro especial: o Café do Brejo, diretamente de Triunfo. O espaço responsável por levar grãos especiais para o público vai ganhar um toque especial, a opção de tomar o tradicional cafezinho acompanhado de um bolinho.

“Vamos levar um pouquinho das nossas delícias, para todos os gostos, nesses dois espaços, que trazem propostas distintas”, reforça.