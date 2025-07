Quarta-feira (16) é feriado em Olinda e Jaboatão? Veja cidades além do Recife que não haverá expediente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 16 de julho, outras cidades além do Recife celebram o dia de Nossa Senhora do Carmo. A data também é celebrada no Sertão pernambucano

Nesta quarta-feira (16), o Recife celebra o feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade desde 1909. A data, que costuma ser marcada por missas, procissões e homenagens religiosas no centro da capital pernambucana, é um dos principais feriados locais do calendário anual.

Apesar da proximidade geográfica e da forte tradição católica, cidades vizinhas como Olinda e Jaboatão dos Guararapes não adotam o feriado, mantendo o funcionamento normal de serviços públicos, comércio e instituições de ensino.

A devoção à santa é histórica no Recife, com destaque para o Convento e a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, que concentram as principais celebrações litúrgicas da data.

Ouricuri também tem feriado no Sertão de Pernambuco

Enquanto Olinda e Jaboatão não reconhecem oficialmente a data como feriado, o município de Ouricuri, no Sertão do Araripe, também adere ao calendário religioso. Lá, o dia 16 de julho é celebrado com missas especiais e manifestações populares, sendo feriado municipal por força de lei local.

A celebração em Ouricuri reforça a devoção à padroeira em diferentes regiões de Pernambuco, especialmente no interior, onde festas religiosas continuam sendo importantes marcos culturais.

Outras cidades brasileiras com feriado em 16 de julho

O Dia de Nossa Senhora do Carmo também é feriado municipal em diversas cidades brasileiras fora de Pernambuco. Veja algumas:

Betim (MG)

Parintins (AM)

Uberlândia (MG)

Arcos (MG)

Mariana (MG)

Carmo do Rio Claro (MG)

Em todas essas cidades, a santa é considerada padroeira ou tem grande influência religiosa e cultural, o que motiva o reconhecimento oficial da data como feriado.