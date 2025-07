Feriado no Recife: veja o que abre e fecha no dia de Nossa Senhora do Carmo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quarta-feira, 16 de julho, é feriado municipal no Recife em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo.

Para os fiés, a data será marcada pela realização de 25 missas na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio. A primeira acontece às 4h e a última, uma missa campal solene, será celebrada às 16h30, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Após a cerimônia, os fiéis seguirão em uma procissão luminosa inédita pelas ruas do centro, conduzindo a imagem da santa por avenidas e praças simbólicas da cidade.

Para quem pretende aproveitar o feriado pela cidade — seja após participar das celebrações religiosas ou apenas para curtir o dia de folga — é importante ficar atento ao que abre e fecha no Recife nesta quarta-feira (16).

Confira o que abre e fecha durante o feriado:

SAÚDE

Os serviços de urgência e emergência da rede municipal funcionarão 24h nas seguintes unidades:

Policlínicas: Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto);

Policlínicas e maternidades: Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados), Professor Arnaldo Marques (Ibura);

Hospitais pediátricos: Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira);

Rede complementar: Fundação Altino Ventura (Boa Vista) e Hospital Maria Lucinda (Parnamirim).



Vacinação: As vacinas contra covid-19, influenza e atualização da caderneta estarão disponíveis nos seguintes locais:

Shopping Recife e RioMar: das 12h às 19h

Shopping Boa Vista: das 10h às 19h

Hospital da Mulher do Recife (Curado): Aberto para partos de risco habitual e alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos também estará em funcionamento.

Zoonoses: O Centro de Vigilância Ambiental estará de plantão para emergências com animais que representem risco à saúde pública. Atendimento das 8h às 17h, pelo telefone (81) 3355-7712.

CULTURA

As atividades culturais seguem a todo vapor:

MAMAM (Boa Vista): Aberto com a Colônia de Férias e oficinas das 13h30 às 16h30. Inscrições: formulário

Aberto com a Colônia de Férias e oficinas das 13h30 às 16h30. Inscrições: formulário Paço do Frevo (Recife Antigo): Funciona das 10h às 17h. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Funciona das 10h às 17h. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Teatro Hermilo Borba Filho: Programação gratuita da Semana Hermilo: 19h: Roda de conversa “Cena épica segundo Brecht e Hermilo” 20h: Espetáculo “Tudo de novo no front”, dirigido por alunos da UFPE.

Programação gratuita da Semana Hermilo:

SECRETARIA DA MULHER

Funcionamento normal:

Centro de Referência Clarice Lispector (Santo Amaro): 24h

SER Clarice Lispector (Areias): das 7h às 19h

Demais equipamentos: Fechados, com retorno na quinta-feira (17).

TURISMO

Olha!Recife: Caminhada turística pelo Bairro do Recife com saída às 9h da Praça do Arsenal. Inscrições em www.olharecife.com.br.

Caminhada turística pelo Bairro do Recife com saída às 9h da Praça do Arsenal. Inscrições em Ciclofaixa de lazer: Não funcionará neste feriado.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME

Serviços que funcionam normalmente:

Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio

Centro Popinho

Abrigo Noturno Irmã Dulce

Casas de acolhimento

SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua - noturno)

Fechados:

CRESAN

Banco de Alimentos

Cozinha Gurupé

Sala da Política sobre Drogas

CRAS, CREAS, Cadastro Único, Centros POP

DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE

Projeto Praia sem Barreiras: Funcionará normalmente das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem. Em caso de chuva forte ou maré alta, pode ser suspenso.

Funcionará normalmente das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem. Em caso de chuva forte ou maré alta, pode ser suspenso. Fechados: Centros de Referência Margarida Alves e Cidadania LGBTI+.

MERCADOS E FEIRAS

Feiras livres e mercados públicos: funcionamento das 6h às 13h.

Praças de alimentação: seguem após esse horário.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE

Funcionará das 7h às 13h para atendimentos de urgência e emergência.

PARQUE DE ESCULTURAS FRANCISCO BRENNAND

Fechado durante o feriado.

REDE COMPAZ E BIBLIOTECAS

Fechadas.

Exceção: Ponto de Leitura do Parque Treze de Maio (Boa Vista), das 9h às 18h.

TRÂNSITO (CTTU)

Atendimento presencial: suspenso.

Fiscalização e monitoramento: funcionamento normal.

Teleatendimento 24h: 0800.081.1078

Agendamentos retornam na quinta (17), pelo site cttu.recife.pe.gov.br

ESPORTES

Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão) e unidades da Academia Recife: fechados.

AGÊNCIAS DE EMPREGO, SALAS DE EMPREENDEDORISMO E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES

Não funcionam na quarta-feira (16). Retomam na quinta-feira (17).

OUVIDORIA GERAL

Sem atendimento telefônico ou presencial.

Canais disponíveis:

E-mail: ouvidoria@recife.pe.gov.br

App Conecta Recife

Portal da Ouvidoria

PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Sem expediente no feriado.

PROCON RECIFE

Atendimento somente pelo site procon.recife.pe.gov.br durante o feriado.



