Suiça pernambucana: a cidade para fugir do calor com muitos atrativos

Você já teve vontade de fugir do calor nordestino sem precisar sair de Pernambuco?

Garanhuns, no Agreste Meridional, é a resposta perfeita! Conhecida como a "Suíça Pernambucana" ou "Terra de Sete Colinas", a cidade oferece um clima ameno e paisagens serranas que contrastam com o litoral quente do estado.

É um destino ideal para quem busca tranquilidade, cultura e diversão em um ambiente charmoso, a 230 km da capital.

Trata-se de um destino turístico completo, combinando o frescor da serra com pontos turísticos que agradam a todas as idades.

Garanhuns: refúgio com clima de serra e atrações variadas



Com altitudes que chegam a mais de 1.000 metros, Garanhuns está localizada no Planalto da Borborema, 842 metros acima do nível do mar.

A cidade de 131 mil habitantes presenteia seus visitantes com temperaturas agradáveis, que convidam a passeios ao ar livre e noites mais frescas.

A cidade é famosa pelo seu Festival de Inverno, que acontece anualmente e atrai milhares de pessoas com uma programação cultural diversificada. Mas os encantos de Garanhuns vão muito além do festival.

Relógio das Flores: Um ícone da cidade, este relógio gigante feito de flores é um convite a fotos e um cartão-postal de Garanhuns. Sua beleza se destaca em meio à praça bem cuidada.

Parque Ruber Van Der Linden: Conhecido como "Pau pombo", possui vasto espaço verde, tornando-se o lugar perfeito para uma caminhada relaxante ou para aproveitar o dia em família.

Santuário Mãe Rainha: Um local de fé e contemplação, com uma arquitetura imponente e com ampla vista das paisagens da região, para quem busca um momento de espiritualidade.

Cristo do Magano: No alto do Morro do Magano, ponto mais alto de Garanhuns, a estátua do Cristo Redentor de Garanhuns oferece uma vista espetacular da paisagem ao redor, especialmente ao pôr do sol.