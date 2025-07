Estas cidades pernambucanas têm cachoeiras de tirar o fôlego

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cachoeiras inesquecíveis no interior de Pernambuco! Duas cidades são marcantes por suas quedas d'águas com visual avassalador; confira.

Você sabia que, além das praias paradisíacas e do calor característico, Pernambuco também guarda cachoeiras incríveis em seu interior?

Para quem busca fugir do óbvio e se conectar com a natureza, o estado oferece cidades com belas cachoeiras, perfeitas para um banho revigorante e momentos de paz. Confira!

Cidades de Pernambuco com cachoeiras impecáveis

Bonito

Localizada no Agreste de Pernambuco, Bonito é a capital do ecoturismo no estado. A cidade é famosa por suas inúmeras quedas d'água, que atraem turistas em busca de aventura e contato com a natureza. A Mata Atlântica que cerca as cachoeiras oferece um cenário exuberante.

A Cachoeira da Pedra Redonda, por exemplo, é uma das mais conhecidas , ideal para contemplação.

Além das cachoeiras, a cidade oferece opções como tirolesa e rapel para os mais aventureiros. O Bonito Ecoparque é um complexo que reúne diversas atrações.





Gravatá

Embora seja mais conhecida pelo seu clima ameno e arquitetura charmosa, Gravatá, no Agreste pernambucano, também esconde algumas cachoeiras que são um convite ao relaxamento.

É um destino perfeito para quem quer combinar o sossego da serra com um mergulho em águas cristalinas.

A Cachoeira das Palmeiras é uma das opções para quem busca refresco, com poços para banho, e outras quedas são acessíveis por trilhas guiadas. Além disso, Gravatá oferece o Alto do Cruzeiro com vista panorâmica.







