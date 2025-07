Cidades que parecem saídas de um filme e ficam no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tem lugares que a gente visita e sente que entrou em um universo paralelo — ou num filme premiado. E não é preciso cruzar o oceano para viver essa experiência.

O Brasil abriga cidades que mais parecem sets de filmagens: charmosas, fotogênicas e cheias de histórias. Se você adora roteiros diferentes e cenários de tirar o fôlego, essa lista é para você.

Cidades brasileiras que parecem ter saído direto de um filme

1. Paraty (RJ): uma viagem no tempo cinematográfico



Casarões coloniais, ruas de pedra e um clima que mistura história com poesia. Paraty já foi cenário de produções nacionais e internacionais. Ideal para quem quer se sentir dentro de um romance de época.

2. Gramado (RS): o charme europeu em solo brasileiro



Com arquitetura inspirada em cidades alemãs e suíças, Gramado parece saído de um conto de fadas. No inverno ou no Natal, o clima é puro cinema romântico.

3. Ouro Preto (MG): drama, arte e história nas ladeiras



Com seu conjunto barroco preservado, a cidade é um cenário perfeito para filmes históricos. Cada igreja e rua guarda uma narrativa intensa e cinematográfica.

4. Lençóis (BA): natureza e misticismo de um filme de aventura



Porta de entrada para a Chapada Diamantina, Lençóis tem casinhas coloridas, ruas pacatas e natureza de tirar o fôlego. Ideal para quem ama tramas de exploração e descobertas.

5. Campos do Jordão (SP): a Suíça paulista dos filmes românticos



Pinheiros altos, arquitetura alpina e aquele friozinho na medida fazem de Campos o lugar perfeito para cenas de encontros inesperados e paixões de inverno.

6. Holambra (SP): flores, cores e climas de filme europeu



Com influência holandesa em cada detalhe, Holambra é colorida, bem cuidada e cheia de paisagens que dariam um ótimo plano de fundo para um filme leve e inspirador.

7. São Miguel das Missões (RS): ruínas e emoção ao estilo épico



As ruínas jesuítas do local são impressionantes. Cenário real do filme A Missão (1986), é daqueles lugares que misturam beleza com um quê de espiritualidade e história.

Dica bônus: leve a câmera ou deixe o celular com bastante espaço — você vai querer registrar cada pedacinho desses destinos que parecem mentira de tão lindos.