Cidades que abraçam: destinos no Brasil onde o tempo passa mais devagar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Lugares no Brasil onde a vida desacelera, o acolhimento é real e cada instante convida você a se reconectar com o que realmente importa.

Clique aqui e escute a matéria

Você já teve a sensação de que o tempo está correndo rápido demais? Reuniões, notificações, trânsito, compromissos...

Tudo parece acelerado. Mas, por sorte, o Brasil guarda cantinhos onde o relógio parece tirar férias e a vida desacelera em nome do prazer de viver bem.

São cidades que abraçam — destinos que acolhem com afeto, paisagens serenas, comida feita no fogão a lenha e uma calmaria que convida a respirar fundo.

Se você está precisando desconectar, aqui vão alguns lugares onde a pressa não tem vez:

Destinos brasileiros que abraçam e fazem o tempo andar devagar

Tiradentes (MG)



Com suas ruas de pedra, casinhas coloniais e montanhas ao fundo, Tiradentes parece uma pintura viva. O tempo aqui caminha no compasso dos sinos das igrejas históricas e dos cafés servidos lentamente. O charme da cidade mineira está no acolhimento e na atmosfera que convida à contemplação.

São Bento do Sapucaí (SP)



Escondida entre as serras da Mantiqueira, essa joia do interior paulista é perfeita para quem busca trilhas, lareiras e silêncios que curam. A energia da cidade é suave, os moradores são receptivos e os cafés têm gosto de refúgio.

Pirenópolis (GO)



Mistura de natureza e patrimônio, Pirenópolis é daqueles lugares que te fazem desacelerar sem esforço. Com cachoeiras ao redor e um centro histórico vibrante, ela é ideal para quem quer desacelerar sem se isolar. Aqui, tudo acontece no tempo certo — inclusive o descanso.

Ponta do Corumbau (BA)



Longe dos grandes circuitos turísticos, Corumbau é um daqueles lugares onde o tempo parece se esticar. A praia quase deserta, o mar calmo e as barracas com peixe fresco fazem desse vilarejo baiano um abraço tropical para corpo e alma.

Por que esses lugares encantam?



Porque eles nos lembram que não é preciso correr para aproveitar. Que o prazer de uma boa conversa, uma caminhada sem pressa ou um almoço com vista podem ser o melhor da vida. Em tempos em que tudo exige velocidade, essas cidades oferecem uma pausa bem-vinda.

Se você sonha com um destino que abrace a sua vontade de descanso, beleza e afeto, vale colocar uma dessas cidades no radar. O relógio pode até continuar girando, mas lá, ele faz isso num ritmo muito mais gentil.