18ª edição do Tardes no Polo terá festival de queijos, vinhos, chocolates e cafés em Gravatá

O município de Gravatá se prepara para mais uma edição do projeto Tardes no Polo. No dia 19 de julho, das 16h às 21h, a Rua Duarte Coelho, no coração do Polo Moveleiro, será transformada em um vibrante espaço de cultura, gastronomia e lazer com a realização da 18ª edição do evento, que desta vez contará com o imperdível Festival de Queijos, Vinhos, Chocolates e Cafés.

A programação é gratuita e integra o calendário do Inverno em Gravatá, reforçando o potencial turístico e cultural da cidade. Entre as atrações, o público poderá desfrutar de três palcos com apresentações musicais ao vivo, desfile cultural, recreação infantil, opções variadas de gastronomia e a exposição e comercialização de móveis, artesanato e moda.

TARDES NO POLO

O Tardes no Polo já soma três anos de sucesso e tem movimentado a economia local, atraído visitantes e fortalecido o comércio criativo da cidade. Em 2024, o projeto reuniu aproximadamente 45 mil pessoas ao longo das nove edições. A ação é promovida pela Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, com apoio de marcas locais e regionais.

“O Tardes no Polo é uma das grandes vitrines da nossa cidade. Além de impulsionar o turismo e valorizar o Polo Moveleiro, celebra a identidade cultural do povo gravataense com muita música, arte e sabores. Nesta edição, o festival de queijos, vinhos, chocolates e cafés promete encantar ainda mais nossos visitantes”, destaca o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima.

O evento conta com o patrocínio de Vinícola Nova, Supermercados Santana, Delícias da Serra, Construtora Solar, O Boticário, Mascote e JS Dedetização, que somam esforços na valorização da cultura e no fortalecimento do turismo regional.

Para o prefeito Joselito Gomes, o sucesso do projeto reflete o compromisso da gestão com o desenvolvimento de Gravatá. “Investir em cultura, lazer e turismo é investir na nossa gente. O Tardes no Polo é uma iniciativa que fomenta a economia local, gera oportunidades e transforma a cidade em um destino ainda mais atrativo. Estamos trabalhando para que cada edição seja inesquecível”, afirma.

Com sua atmosfera acolhedora, clima ameno e programação diversificada, Gravatá reafirma seu protagonismo como um dos principais destinos turísticos de Pernambuco. O Tardes no Polo é um convite para vivenciar a cidade com todos os sentidos, dos sabores marcantes aos sons que embalam uma tarde inesquecível.

A Cidade de Gravatá

Gravatá é um importante e consolidado Destino Turístico do Estado de Pernambuco. Distante 80 Km da Capital, localizada nas Serras do Planalto da Borborema, reserva uma identidade alpina, que influenciada pelo clima define as linhas arquitetônicas das segundas residências em estilo “chalé”, na gastronomia suíça e nas plantações de flores. Com uma população em torno de 86.600 habitantes e esse número chega a dobrar nos finais de semana por causa dos visitantes, hospedados nos 2.600 leitos hoteleiros ou nas mais de 11.790 casas de segunda residência, atraídos pelo aconchego, clima ameno, atrações culturais e naturais, gastronomia diferenciada e diversificada e o povo hospitaleiro.