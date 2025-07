Pernambuco moderniza sistema de dados turísticos e convoca municípios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Turismo de Pernambuco (Setur-PE) e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) estão promovendo a atualização do sistema de informações turísticas do Estado. Para garantir a eficácia do processo, todos os municípios devem indicar suas equipes responsáveis e enviar os dados necessários para o e-mail novoinvturpe@gmail.com.

"A colaboração dos municípios é fundamental para que possamos oferecer um sistema eficiente, beneficiando tanto os destinos turísticos quanto os visitantes. A Setur e a Empetur estão disponíveis para esclarecer dúvidas e prestar suporte durante o processo. A iniciativa reforça o compromisso da governadora Raquel Lyra em fortalecer a gestão do turismo, garantindo dados confiáveis para o desenvolvimento do setor”, destacou o secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba.

INVENTÁRIO DO TURISMO

O objetivo é consolidar um banco de dados preciso e atualizado, essencial para o planejamento e a promoção do turismo em Pernambuco. Caso haja mudanças nas equipes designadas, os gestores municipais devem comunicar imediatamente para manter as informações em dia.

“O novo inventário é uma base de dados turísticos e faz parte do plano do atual governo, sendo mais uma entrega da governadora Raquel Lyra. A atualização dessas informações é um passo estratégico e essencial para fortalecer a gestão integrada do setor. Com a participação ativa dos municípios, teremos um mapeamento mais preciso, o que nos permite qualificar o planejamento, direcionar os investimentos e promover nossos destinos de forma ainda mais atrativa e assertiva”, destacou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.