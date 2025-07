Brasil tem apenas um aeroporto entre os 10 melhores do mundo, segundo pesquisa

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil tem apenas um aeroporto entre os 10 melhores do mundo em 2025. É o que aponta o ranking internacional AirHelp Score, divulgado hoje. O Aeroporto de Brasília -Presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal, é o único brasileiro no top 10, em quarto lugar, subindo uma posição em relação ao ano passado. O Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, figura na primeira colocação do ranking, seguido do Aeroporto de Hamad em Doha, no Catar, e do Aeroporto King Khalid, em Riade, na Arábia Saudita.

Na edição deste ano foram classificados 250 aeroportos de 68 países, avaliados por cerca de 13,5 mil usuários. O levantamento analisou dados de 1º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025 em três categorias, sendo elas pontualidade dos voos, opinião do cliente quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade da alimentação e lojas.

O Aeroporto de Brasília obteve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8,3 para opinião do cliente sobre a qualidade do serviço e 8,2 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,47 como nota final.

DESEMPENHO RUIM DOS AEROPORTOS BRASILEIROS

“Este ano o Brasil teve o pior desempenho no ranking em comparação com as edições anteriores, com apenas um aeroporto figurando entre os top 10 melhores do mundo. No top 20 ainda aparecem mais dois brasileiros, número também menor em relação aos últimos anos. O Aeroporto de Brasília manteve-se entre os destaques com avaliações positivas, especialmente no que diz respeito ao desempenho pontual dos voos, garantindo a satisfação dos usuários”, analisa Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

OS MELHORES AEROPORTOS DO BRASIL NO RANKING

No rol dos 20 melhores aeroportos do mundo aparecem mais dois brasileiros: o Aeroporto de Belém/ Val-de-Cans, na 13ª colocação (caindo quatro posições frente ao ranking anterior) e o Aeroporto Santos Dumont/ Rio de Janeiro, na 17ª colocação (subindo 23 posições).

O Brasil ainda tem outros aeroportos na lista como Pinto Martins/ Fortaleza (24º); Galeão/ Rio de Janeiro (29º); Afonso Pena/ Curitiba (46º); Guararapes/ Recife (47º); Guarulhos/ São Paulo (61º); Congonhas/ São Paulo (63º); Hercílio Luz/ Florianópolis (72º); Viracopos/ Campinas (73º); Tancredo Neves/ Belo Horizonte (77º); Luís Eduardo Magalhães/ Salvador (113º) e Salgado Filho/ Porto Alegre (216º).

“É possível observar uma variação nas posições dos aeroportos brasileiros do ranking, muito em função da pontualidade das chegadas e partidas dos voos, refletindo diretamente na nota final obtida na avaliação dos viajantes. Também cabe lembrar que o Aeroporto Salgado Filho esteve fechado boa parte do ano passado em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul”, completa Barreto