Porto de Galinhas é o destino mais vendido em 2024 no Nordeste do Brasil, segundo o anuário da Braztoa 2025

Porto de Galinhas ganha mais uma vez destaque no cenário do turismo brasileiro. O Balneário figurou no topo da lista dos destinos mais vendidos no Nordeste do Brasil no ano passado, de acordo com o Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) 2025, que apresenta números que refletem o desempenho das operadoras associadas.

PASSEIOS EM PORTO DE GALINHAS

Um ponto importante no material é a classificação de atrações, e coloca o passeio de jangada em 5º lugar. Em Porto de Galinhas existem três tipos: o das Piscinas Naturais com mergulho com os peixinhos, o do pôr do sol no Rio Maracaipe e o das Piscinas Naturais de Maracaípe.

O Anuário deste ano inclui também o ranking dos destinos emergentes, aqueles que vêm registrando crescimento acelerado, e o 2º lugar ficou para o município de Ipojuca.

“Estamos muito felizes com mais um destaque do nosso destino no âmbito das Operadoras de Turismo. O Anuário da Braztoa é uma excelente ferramenta para entender o cenário anual do turismo pelo olhar das empresas. Acredito que o trabalho que sempre estamos fazendo com as operadoras reflete na nossa colocação no ranking. O material também pontua atrações, como o passeio de jangada e destino emergentes, para o município do Ipojuca”, comenta o presidente do Porto de Galinhas CVB, Otaviano Maroja.