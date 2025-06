Iberia prevê investimento de 6 bilhões de euros no Plano de Voo 2030, o guia estratégico da companhia para os próximos anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Iberia apresentou seu novo plano estratégico, o Plano de Voo 2030, que define as perspectivas de crescimento da empresa para os próximos anos. A empresa prevê alcançar uma rentabilidade anual entre 13,5% e 15%, o que permitirá realizar um investimento de 6 bilhões de euros durante a vigência do Plano. Isso se traduzirá, entre outras coisas, em um aumento significativo da frota.



O presidente e CEO, Marco Sansavini, explica que “graças à profunda transformação da Iberia na última década e ao esforço de todos os nossos colaboradores, estamos alcançando resultados que nos permitem olhar para o futuro com confiança e investir 6 bilhões de euros com nosso Plano de Voo 2030. Queremos crescer dos atuais 45 aviões de longa distância para 70, a fim de contribuir para que Barajas se torne um grande hub à altura dos grandes europeus e para que a Espanha esteja melhor conectada”.



Aumento da frota

Para crescer dos atuais 45 aviões de longa distância para cerca de 70, a companhia prevê incorporar novos A350, A321XLR e, potencialmente, também A330NEO do pedido recentemente anunciado pela IAG e que será distribuído entre várias companhias aéreas do grupo.

Além disso, a Iberia renovará sua frota de curta e média distância. Praticamente todas as aeronaves da geração antiga serão substituídas pelos novos A320 e A321 NEO, mais eficientes e menos poluentes, conforme o compromisso de ter zero emissões líquidas até 2050.

Recife é novo destino

O crescimento da frota previsto no Plano de Voo 2030 trará um salto de qualidade à rede da Iberia, com novos destinos e um reforço das frequências para algumas das cidades para as quais a companhia já voa.

Entre suas previsões está o início de voos para Toronto (Canadá), Filadélfia (EUA) e Monterrey (México), destinos que se somarão a outros recentemente anunciados, como Recife, Fortaleza e Orlando (EUA). Além disso, novas possibilidades serão exploradas, especialmente do outro lado do Atlântico.

A partir de 13 de dezembro de 2025, Recife passará a contar com três voos semanais operados pela Iberia, com saídas de Madri às segundas, quartas e sábados. Em fevereiro de 2026, a frequência aumentará para quatro e, posteriormente, para cinco voos semanais.

Cidade Iberia em La Muñoza

O Plano de Voo 2030 prevê a construção da Cidade Iberia em La Muñoza, o que implicará uma ampliação das instalações atuais. Para lá será transferida a sede corporativa da companhia.



A marca registrada da nova Cidade Iberia será sua forte aposta em tecnologia e inovação. O objetivo do Plano de Voo 2030 é transformar esse grande espaço próximo ao aeroporto de Barajas em um centro aeronáutico de ponta, entre os mais importantes da Europa.



Mil novas contratações cada ano

O aumento da capacidade de voo e as novas instalações em La Muñoza exigirão o crescimento da equipe da Iberia. “A previsão é realizar uma média de 1.000 novas contratações por ano durante a vigência do Plano de Voo 2030. Isso significará multiplicar as oportunidades de melhoria e desenvolvimento profissional para todas as pessoas da empresa”, destaca Sansavini.