Empetur inicia segunda etapa do Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível

A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) retomou o Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível, agora em solo europeu. A ação faz parte da estratégia internacional para promover Pernambuco como destino turístico global, junto a mercados emissores estratégicos da Europa, através de eventos exclusivos para agentes de viagens, operadores de turismo, companhias aéreas, DMCs e profissionais do trade turístico.

"O Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, que busca expandir o potencial turístico do Estado no mercado exterior, aproveitando o crescimento da conectividade aérea internacional com a capital pernambucana”, disse Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A segunda etapa do Roadshow passará por três cidades da Europa: Porto e Lisboa (Portugal) e Madri (Espanha), com o objetivo de impulsionar o fluxo de turistas internacionais, reforçando a imagem de Pernambuco como um destino de excelência no mercado europeu. A terceira e última fase do projeto está prevista para o segundo semestre.

"É com grande entusiasmo que iniciamos a segunda fase do Roadshow Pernambuco, Naturalmente Incrível, agora na Europa, após o sucesso da primeira etapa na América Latina. Esta é uma ação estratégica, pensada para ampliar a visibilidade dos nossos destinos e consolidar a presença de Pernambuco no cenário internacional do turismo e fomentar as conexões diretas que temos com esses mercados", afirmou Diogo Beltrão, diretor de Comunicação e Marketing da Empetur.

O Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível conta com apresentações culturais, capacitações dinâmicas sobre o destino e rodadas de negócios voltadas à geração de oportunidades. O Balé Cultural de Pernambuco e o maestro Spok, que marcaram presença na etapa latino-americana, também compõem a programação europeia, proporcionando aos convidados uma imersão nas potencialidades do estado.

Conectividade

A escolha das cidades de Porto, Lisboa e Madri como sedes para esta segunda etapa do Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível está alinhada ao fortalecimento da malha aérea internacional da capital pernambucana, que atualmente conta com voos diretos para esses destinos.

Em 2025, até o mês de abril, a movimentação de passageiros em voos internacionais foi de 97.129 no Aeroporto Internacional do Recife. A malha aérea internacional do estado inclui voos para Buenos Aires (GOL) e Córdoba (GOL) na Argentina, Lisboa (TAP) e Porto (AZUL) em Portugal, Madri (AZUL) na Espanha, Santiago (LATAM) no Chile, Montevidéu (AZUL) no Uruguai, além de Orlando (AZUL) no Estados Unidos.

Além disso, novas rotas foram anunciadas, como Madri (Iberia, a partir de 01/12/25), Buenos Aires (JetSmart, a partir de 01/07/25) e Assunção (Azul, também em julho), consolidado Pernambuco como o maior polo de chegada de turistas internacionais do Nordeste.