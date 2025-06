Voo Recife-Porto, operado pela euroAtlantic Airways aterrissa sem intercorrências; empresa é a mesma que atua em trajeto para Madri

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O avião da euroAtlantic Airways que partiu no trajeto Recife-Porto pousou na manhã deste sábado (14) em terras portuguesas sem intercorrências. A aeronave utilizada na operação foi um Boeing 767.

A empresa portuguesa, parceira da Azul Linhas Aéreas, também é responsável pela operação do trecho Recife-Madri, que ao longo desta semana apresentou falhas técnicas duas vezes e necessidade de troca da aeronave. Somente neste sábado, o voo inaugural da rota Recife-Madri aterrissou na capital espanhola.

Para Madri, a companhia aérea Azul utilizou uma aeronave própria, o Airbus 330, que decolou às 19h08, horário de Brasília, e chegou às 8h, horário local.

A nova rota internacional, com três voos semanais (às terças, quintas e domingos), estreou com dificuldades. Na terça-feira (10), o voo inaugural foi cancelado após uma possível falha nos flapes — equipamento responsável por estabilidade e controle de velocidade —, o que não foi oficialmente confirmado pela companhia.

Já na quinta-feira (12), o voo AD8000 chegou a decolar pouco depois das 23h, mas passou mais de duas horas realizando trajetos circulares sobre o Oceano Atlântico antes de retornar ao aeroporto, onde pousou às 2h30.

A aeronave que apresentou falhas, um Boeing 767-300, modelo bimotor a jato, segue em manutenção no Recife.

O que diz a Azul

Em nota, a Azul informou que o voo AD8000 (Recife-Madri), operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao Aeroporto do Recife, "devido a questões técnicas". Segundo a companhia, a decisão do retorno "se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança".

"Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia", finaliza a nota.

Veja a nota da Azul na íntegra

"A Azul informa que a tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 12, operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao aeroporto de Recife, devido a questões técnicas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança.

Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia."



EuroAtlantic Airways

A Azul Linhas Aéreas iniciou uma parceria, desde o ano passado, com a empresa portuguesa euroAtlantic Airways para realizar voos fretados para a companhia brasileira. A maioria dos voos em parceria são para destinos da Europa, como Portugal e Espanha, e da América do Norte, como Orlando e Fort Lauderdale.

Apesar disso, a Azul tem sido alvo de críticas recorrentes sobre a junção com a empresa portuguesa. O Sindicato Nacional de Aeronautas (SNA), que representa os pilotos e comissários de voo do Brasil, tem emitido duras críticas, afirmando que parceria "está prejudicando os aeronautas brasileiros".

De acordo com o SNA, a colaboração das duas empresas "é altamente prejudicial aos aeronautas brasileiros, pois a EuroAtlantic está operando rotas da Azul, que poderia contratar mais tripulantes brasileiros para essas rotas, o que não está ocorrendo".

"O SNA lamenta que a Anac seja conivente com esse tipo de operação que, além de ser altamente prejudicial à aviação brasileira e aos trabalhadores, também causa insegurança aos passageiros, já que a compra de passagens é feita através da Azul, mas não é a companhia que opera os voos", complementam, em nota.

Anac autorizou a operação da euroAtlantic Airways no Brasil

Em fevereiro deste ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), concedeu autorização para a euroAtlantic Airways – Transportes Aéreos S.A. operar voos regulares no Brasil. Segundo a Anac, a empresa aérea foi habilitada para realizar serviços de transporte aéreo internacional de passageiros e cargas com origem e/ou destino em território brasileiro.

Antes da autorização, a euroAtlantic Airways já possuía histórico de operações no país por meio de voos fretados, o que acontece, atualmente, por exemplo, com a frota Recife-Madri, operado pela Azul Linhas Aéreas.

Em nota, a Azul esclarece que "a parceria com a empresa euroAtlantic Airways segue todos os requisitos regulatórios, além de atender aos rígidos protocolos operacionais e de segurança da Azul. A euroAtlantic é certificada internacionalmente e possui contratos com as principais companhias aéreas do mundo, além de experiência de mais de 30 anos no transporte de passageiros".

A Azul ressalta, ainda, que a parceria tem como objetivo minimizar os impactos que o setor tem enfrentado em relação ao suprimento de aeronaves e motores.