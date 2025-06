Chuvas no Grande Recife: Veja onde mais choveu nas últimas 12 horas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Recife, o dia amanheceu com vários pontos de alagamento em avenidas que historicamente acumulam água, como Mascarenhas de Moraes e Avenida Recife

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) previa chuva fraca a moderada para este sábado (14), mas desde a magrugada vários municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) registraram precipitação pluviométrica acima de 50 milímetros nas últimas 12 horas (desde a sexta-feira). Esse volume caracteriza chuva de moderada a forte.

Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, amanheceu alagada - Rodrigo de Luna/TV Jornal

No Recife, o sábado amanheceu com vários pontos de alagamento em avenidas que historicamente acumulam água, como a Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, e a Avenida Recife.

Na Rua Virgínia Heráclio, no bairro do Ipsep, ventania destelhou casas na madrugada - Cortesia/Seguidores

No bairro do Ipsep, moradores relataram que uma ventania muito forte durante a madrugada destelhou algumas casas durante a madrugada e assustou as famílias.

Na Rua Virgínia Heráclio, no bairro do Ipsep, ventania destelhou casas na madrugada - Cortesia/Seguidores

Confira onde mais choveu nas últimas 12 horas

São Lourenço da Mata (Rua dos Milagres) - 68 mm

Camaragibe (Jardim Primavera)- 62,3 mm

Ipojuca (Rurópolis) - 52,15 mm

São Lourenço da Mata (Corpo de Bombeiros) - 50,27 mm

São Lourenço da Mata (Tiúma) - 45,67 mm

Camaragibe (Aldeia) - 43,37 mm

Jaboatão dos Guararapes (Alto do Reservatório) - 39,6 mm

Recife (UPA da Imbiribeira) - 39,08 mm

Recife (Lagoa Encantada - Cohab) - 37,8 mm

Previsão do tempo

Para domingo (15), a previsão do tempo da Apac é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.