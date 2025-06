Entenda a relação entre Azul e EuroAtlantic Airways, empresa parceira no voo Recife-Madri

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maioria dos voos em parceria são para países da Europa, como Portugal, Espanha e da América do Norte, como Orlando e Fort Lauderdale

Em meio aos dois casos recentes de 'problemas técnicos' da Euroatlantic Airways e com objetivo de suprir a escassez da frota de aviões, a Azul Linhas Aéreas iniciou uma parceria, desde o ano passado, com a empresa portuguesa para realizar voos fretados para a companhia brasileira aqui no Brasil.

Apesar disso, a Azul tem sido alvo de críticas recorrentes sobre essa junção com a empresa portuguesa. O Sindicato Nacional de Aeronautas (SNA), que representa os pilotos e comissários de voo do Brasil, tem emitido duras críticas, afirmando que essa parceria 'está prejudicando os aeronautas brasileiros'.

De acordo com o SNA, essa colaboração das duas empresas "é altamente prejudicial aos aeronautas brasileiros, pois a EuroAtlantic está operando rotas da Azul, que poderia contratar mais tripulantes brasileiros para essas rotas, o que não está ocorrendo", dizem em nota.

"O SNA lamenta que a Anac seja conivente com esse tipo de operação que, além de ser altamente prejudicial à aviação brasileira e aos trabalhadores, também causa insegurança aos passageiros, já que a compra de passagens é feita através da Azul, mas não é a companhia que opera os voos", complementa a nota.

Anac autorizou a operação da EuroAtlantic Airways no Brasil

Recentemente, em fevereiro deste ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), concedeu autorização para a empresa aérea EuroAtlantic Airways – Transportes Aéreos S.A. operar voos regulares no Brasil. Segundo a Anac, a empresa aérea ficou habilitada a realizar serviços de transporte aéreo internacional de passageiros e cargas com origem e/ou destino em território brasileiro.

Antes dessa autorização, a EuroAtlantic Airways já possuía histórico de operações no país por meio de voos fretados, o que acontece, atualmente, por exemplo, com a frota Recife-Madri, operado pela Azul Linhas Aéreas.

Pouso de emergência em 2024

A frota da empresa aérea EuroAtlantic Airways portuguesa, que tenta, desde o início da semana, realizar o voo Recife-Madri, já precisou realizar um pouso de emergência, em maio de 2024, no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Os 'problemas técnicos' se repetem.

O avião da EuroAtlantic tinha saído da cidade de Jerez na comunidade da Andaluzia, na Espanha, e iria para El Salvador, na América Central. Mas, segundo a companhia, devido a 'problemas técnicos' precisou realizar um pouso de emergência.

"Houve uma indicação num dos motores, de que tinha um problema técnico à descolagem, que levou à aterragem em Sevilha. Aparece essa falha e o avião tem que aterrar, é obrigatório", informou uma fonte da EuroAtlantic Airways ao jornal português RTP notícias.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a aeronave conseguiu pousar com segurança e sem nenhuma intercorrência.

Sobre a EuroAtlantic

A EuroAtlantic foi fundada em 23 de Agosto de 1993. A euroAtlantic é uma empresa de aviação comercial internacional regular e não-regular, registada em Portugal e que opera em rotas no Atlântico Norte (EUA e Canadá), Caraíbas, Américas Central e do Sul, África, Médio Oriente, Pacífico, Austrália e Oceânia.

Há 25 anos a empresa faz parte da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

Atualmente, a euroAtlantic conta com cinco aviões Boeing, sendo três do modelo 768-300 ER, mesmo que está sendo utilizado na frota Recife-Madri, e dois do modelo 777-200 ER.

EuroAtlantic Airways já possuía histórico de operações no país por meio de voos fretados - Divulgação / Euroatlantic

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com a Azul Linhas Aéreas e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas, até o momento da publicação dessa matéria, não objetivemos retorno.

