"Completa falta de respeito", diz passageiro após voo Recife-Madri retornar pela segunda vez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Decolagem ocorreu na noite dessa quinta-feira, com atraso de mais de duas horas, mas o avião precisou retornar, após três horas sobrevoando o oceano

Com informações de Juliana Oliveira, repórter da TV Jornal*

Mais uma vez, o voo da Azul Linhas Aéreas entre Recife e Madri, operado em parceria com a euroAtlantic Airways, apresentou problemas. A decolagem ocorreu na noite desta quinta-feira (12), com atraso de mais de duas horas, mas a aeronave precisou retornar, após três horas sobrevoando o oceano, ao Aeroporto do Recife já na madrugada desta sexta-feira (13).

Em entrevista à TV Jornal, o médico e passageiro, que estava no voo, Kaique Campos, contou que logo após a decolagem percebeu movimentos estranhos do avião.

"A gente realmente só veio ver que tinha um problema mesmo quando o comandante falou que a gente teria que voltar. Foi mais um momento de apreensão. Você fica ali apreensivo sem saber o que vai acontecer", relatou Kaique.

De acordo com o médico, após o comunicado, a aeronave ficou sobrevoando durante três horas para gastar combustível e realizar o pouso.

Ainda segundo Kaique, o avião não chegou a apresentar nenhuma 'pani', mas relatou que a luz da aeronave não acendeu e que ficou apagada o tempo todo. "A tela da poltrona, inicialmente, eles ligaram e, logo depois, eles apagaram. Nesse momento, eu pensei 'tem alguma coisa estranha'", contou.

Após o pouso, com segurança, Kaique relatou que a equipe da Azul linhas aéreas pediu, com pressa, que os passageiros fossem para outra aeronave. Mas, logo em seguida, informaram que não haveria mais o voo e a ida para Madri seria remarcada. "A gente tenta se manter calmo, mas é complicado. É uma completa falta de respeito com o passageiro", desabafou.

O que diz a Azul

Em nota, a Azul informou que o voo AD8000 (Recife-Madri), operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao Aeroporto do Recife, 'devido a questões técnicas'. Segundo a companhia, a decisão do retorno "se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança".

"Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia", finaliza a nota.

Ao JC, a Aena Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional do Recife, afirmou que não enviará nota e que a aeronave pousou normalmente, às 2h29.

Veja a nota da Azul na íntegra

A Azul informa que a tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 12, operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao aeroporto de Recife, devido a questões técnicas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança.

Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia.

Confira a entrevista completa



A nova rota internacional, com três voos semanais (às terças, quintas e domingos), estreou com dificuldades. Na terça-feira (10), o voo inaugural foi cancelado após uma possível falha nos flapes — equipamento responsável por estabilidade e controle de velocidade —, o que não foi oficialmente confirmado pela companhia.



Nesta quinta, o voo AD8000 chegou a decolar pouco depois das 23h, mas passou mais de duas horas realizando trajetos circulares sobre o Oceano Atlântico antes de retornar ao aeroporto, onde pousou às 2h30. Foi o segundo voo da nova rota a ser cancelado em menos de uma semana, mesmo após manutenção preventiva.



Em nota oficial, a Azul afirmou que a tripulação solicitou o retorno ao Recife "de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional", citando "questões técnicas". A companhia informou ainda que o pouso ocorreu sem intercorrências e todos os passageiros foram desembarcados com segurança.



A empresa reforçou que os clientes receberam assistência conforme prevê a Resolução 400 da Anac e destacou que "medidas como essas são necessárias para conferir a segurança das operações, valor primordial da Companhia".



O próximo voo da rota está previsto para o domingo (15). Ainda não há confirmação se ocorrerá normalmente." />