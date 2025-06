Voo inaugural da Azul entre Recife e Madri retorna ao Aeroporto dos Guararapes momentos após decolar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a concessionária do Aeroporto do Recife, o piloto da aeronave pediu retorno após a decolagem. O pouso transcorreu sem problemas

O voo inaugural da rota do Recife para Madri, na Espanha, precisou retornar ao Aeroporto Internacional dos Guararapes menos de duas horas após a decolagem, na noite desta terça-feira (10). A companhia aérea não se pronunciou sobre o episódio.

De acordo com a Aena, que administra o Aeroporto do Recife, o piloto "solicitou seu retorno ao aeroporto de origem após a decolagem. O pouso transcorreu dentro da normalidade, às 21h50. Outras informações podem ser obtidas com a companhia aérea".

A cerimônia no embarque contou com frevo e a presenta da vice-governadora, Priscila Krause - Azul Linhas Aéreas/Reprodução

Informação extraoficial é de que teria ocorrido um problema nos flaps no voo Azul AD 8000. A aeronave decolou às 19h34, permaneceu orbitando por quase duas horas, pediu retorno e fez o pouso em segurança.

Novos voos internacionais

Atualmente, Pernambuco conta com nove rotas internacionais em operação com voos diretos. A nova rota será operada regularmente pela Azul às terças, quintas e domingos, com retorno às segundas, quartas e sextas-feiras.

A Azul opera a partir de Pernambuco voos para as cidades de Orlando, nos EUA, Montevidéu, no Uruguai, Porto, em Portugal, Assunção, que será uma rota sazonal, a partir de julho.

Destino pernambucano

Entre janeiro e abril deste ano, Pernambuco recebeu 27.670 visitantes estrangeiros por meio de voos internacionais diretos. Atualmente, o estado conta com voos regulares operando para os seguintes destinos internacionais: Buenos Aires (GOL), Lisboa (TAP), Montevidéu (AZUL), Orlando (AZUL), Santiago (LATAM), Córdoba (GOL), Madri (AZUL) e Porto (AZUL).

Além disso, novas conexões já estão confirmadas: Madri (Iberia – a partir de 01/12/2025), Buenos Aires (JetSmart – a partir de 01/07/2025) e Assunção (AZUL – a partir de 01/07/2025).