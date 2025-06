Apac emite alerta de chuvas pontualmente fortes no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste neste fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico indicando estado de observação para este sábado (14) e domingo (15). A previsão anterior para o final de semana era de chuva fraca a moderada, mas a influência de uma frente fria que está próxima ao litoral da Bahia mudou a tendência.

A frente fria favorece um canal de umidade vindo em direção ao litoral Pernambucano, provocando a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente fortes) na Zona da Mata Sul, Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Agreste.

Apac emitiu alerta de chuvas para o fim de semana - Reprodução Instagram

Confira onde mais choveu nas últimas 12 horas:

São Lourenço da Mata (Rua dos Milagres) - 73,2 mm

Ipojuca (Rurópolis) - 71,85 mm

Camaragibe (Jardim Primavera) - 63,29 mm

Camaragibe (Aldeia) - 62,59 mm

Ribeirão (Aripibu - APAC) -59,9 mm

Amaraji - (SAAE - APAC) - 56,45 mm

Recife (UPA Imbiribeira) - 55,96 mm

São Lourenço da Mata (Corpo de Bombeiro) - 54,41 mm

Recife (UPA Nova Descoberta - APAC) - 49,28 mm

Recife (Guabiraba - APAC) - 49,07 mm

Alerta Defesa Civil

Com o estado de observação, a Apac pede à população que fique atenta às orientações da Defesa Civil. Neste sábado, inclusive, a Defesa Civil Nacional realizou o primeiro teste no Nordeste para o Defesa Civil Alerta, nova tecnologia de envio de avisos emergenciais à população desenvolvida pelo Governo Federal.

Moradores do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ipojuca receberam, em seus celulares, um alerta sonoro com mensagem de texto enviado pela Defesa Civil Nacional por volta das 16h11.

A ação marca o primeiro teste realizado no Nordeste para o Defesa Civil Alerta, nova tecnologia de envio de avisos emergenciais à população desenvolvida pelo Governo Federal. O objetivo é testar e familiarizar a população com a ferramenta, que já está em operação nos estados do Sul e Sudeste e enviará mensagens sobre riscos reais no Nordeste a partir da quarta-feira (18).

As mensagens do Defesa Civil Alerta suspendem qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso.

Há dois tipos de alertas: o extremo e o severo. O primeiro é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. No segundo, a urgência não é imediata e a população tem mais tempo para se proteger.