Recife Expo Center lança Mapa de Bolso com atrativos turísticos do Centro da cidade

Com o objetivo de promover o turismo local e enriquecer a experiência dos visitantes, o Recife Expo Center lançou um mapa de bolso com um guia compacto e prático com sugestões de atrativos turísticos localizados no Centro do Recife.

A iniciativa visa incentivar o público que participa de eventos no equipamento a explorar as belezas e a riqueza cultural da capital pernambucana. O mapa destaca pontos históricos, opções gastronômicas, centros culturais e curiosidades sobre o Bairro do Recife, tornando mais fácil e acessível o contato com a cidade.

De acordo com a diretora do Recife Expo Center, Tatiana Menezes, entre os atrativos sugeridos no mapa estão o Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, o Paço do Frevo, o Cais do Sertão, o Centro de Artesanato de Pernambuco e outras preciosidades que revelam a essência e a diversidade cultural do Recife Antigo.

MAPA DE BOLSO PARA O RECIFE

A proposta é simples: que cada visitante saia do Recife Expo Center com vontade de conhecer e vivenciar um pouco mais da capital pernambucana. Afinal, quem vem a trabalho também pode sair encantado com tudo o que o Recife tem a oferecer.

“Queremos estimular o turismo de incentivo e experiência. O Recife Expo Center, além de ter uma estrutura moderna e uma localização estratégica, tem um diferencial competitivo que é a possibilidade das pessoas que fazem eventos aqui poderem contar com uma experiência de visitar a pé os principais atrativos turísticos do Recife. Além do que, ainda podem embarcar no píer da Recife Marina e fazer um passeio de catamarã pelos rios do Recife”, afirma Tatiana.

Além de valorizar o entorno e a localização estratégica, o mapa de bolso também contribui para movimentar o comércio local, ampliando o impacto positivo do turismo de eventos e negócios na cidade. O material está disponível gratuitamente e será disponibilizado a visitantes, clientes e parceiros.