Sudene, Embratur e Porto Digital divulgam resultado dos projetos selecionados para nova fase do Destino Futuro

Com investimento total de R$ 2,8 milhões, o Programa Destino Futuro é uma oportunidade para promover a transformação digital do turismo

A Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), em parceria com o Porto Digital, anunciam nesta quarta-feira (9) o resultado do pitch intermediário do Destino Futuro. O programa é uma iniciativa que busca identificar e desenvolver soluções disruptivas que conectem tecnologia, sustentabilidade e inovação ao turismo brasileiro.

O resultado pode ser conferido no site do programa: https://site.portodigital.org/destinofuturo



“O programa Destino Futuro nasceu da convicção de que o turismo é um ativo estratégico para o desenvolvimento da nossa Região. Tivemos uma excelente adesão das empresas de turismo e de tecnologia ao nosso edital e chegamos à nova etapa da seleção com projetos inovadores que têm potencial de impactar positivamente o mercado, gerando emprego e renda, inclusão social e com a atração de mais empreendimentos e turistas ao País”, afirmou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral. O gestor parabenizou a todos que se inscreveram pela qualidade das propostas e desejou sucesso para as duplas classificadas.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou a importância dos projetos selecionados. "Cada projeto que avançou nesta etapa reforça a nossa crença no imenso potencial do Brasil. A decisão foi difícil diante do alto nível das propostas que recebemos, que conectam de forma brilhante tecnologia, sustentabilidade, inovação e turismo. Para as duplas selecionadas para a próxima etapa, o trabalho se intensifica agora com o aprofundamento técnico ao lado de nossos parceiros da Sudene e do Porto Digital. Estamos confiantes de que veremos soluções que irão redefinir experiências turísticas, qualificar o nosso tarde e projetar o Brasil como um líder inovador e autêntico no cenário mundial, nos ajudando a atrair ainda mais visitantes e gerar mais empregos e renda para o brasileiro a partir do turismo."

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas foram avaliadas com base nos critérios do edital, como viabilidade técnica e operacional, potencial de impacto e grau de inovação da solução proposta. Agora, as duplas classificadas vão detalhar projetos com apoio de mentores especializados. Em seguida, passarão por mais uma seleção para a execução dos projetos.

"O programa Destino Futuro reafirma nosso compromisso em construir um futuro mais inovador no Brasil. Os projetos selecionados neste pitch intermediário demonstram a capacidade do ecossistema em gerar soluções que não apenas transformam o turismo, mas também criam valor e oportunidades para a sociedade. Estamos ansiosos pelo resultado final do processo seletivo, comentou o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Destino Futuro



