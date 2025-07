Por que esta cidade virou símbolo de bem-estar e quase ninguém comenta?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pouca gente fala sobre esse grande achado! Às margens do mar Adrático, existe uma cidade que tem ganhado destaque como símbolo de qualidade de vida, mesmo sem estar diretamente nos holofotes como outras cidades europeias.

Em 2025, moradores desfrutam de uma rotina marcada pela tranquilidade, com serviços públicos funcionais, segurança urbana e saúde de qualidade na cidade de Dubrovnik, na Croácia.

Com um clima mediterrâneo, os passeios ao ar livres são feitos, praticamente, o ano todo! Além disso, o ritmo da cidade convida a população a aproveitar cada momento com mais calma.

Conheça Dubrovnik

De acordo com o portal UAI Notícias, a cidade investe em políticas urbanas voltadas para o bem-estar: ruas limpas, áreas verdes, zonas livres de carros, transporte público eficiente e espaços públicos acessíveis. Parece um verdadeiro sonho, não é?

Leia também: Futuras rainhas da Europa mantêm grupo no WhatsApp para trocar confidências sobre a vida real

A moradia nesse lugar é altamente valorizada, com diversos prédios históricos restaurados e novos projetos sustentáveis. Outro ponto positivo é a educação, que conta com escolas bilíngues, centros de pesquisa, programas de intercâmbio e cursos voltados à tecnologia e ao empreendedorismo, coisas que costumam atrair uma grande quantidade de estudantes locais e estrangeiros.

Com uma economia movimentada, especialmente por conta do turismo, o lugar conta com diversas atrações! As muralhas medievais, o centro antigo, a Ilha de Lokrum, o Festival de Verão e praias com esportes náuticos são os melhores exemplos da variação da cidade.

Vale lembrar que Dubrovnik também teve o seu momento de sucesso, após aparecer em produções de TV e cinema de alcance global, como a série Game Of Thrones. Mesmo com essa visibilidade, Dubrovnik parece não ter perdido sua essência e estadia maravilhosa!