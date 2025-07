Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth é acusada exigir metade do seguro de vítimas após acidente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois das últimas polêmicas envolvendo Dona Ruth e a disputa da guarda do neto contra Murilo Huff, os internautas estão de olho em todas as notícias sobre a mãe de Marília Mendonça.

Em um novo vídeo divulgado no YouTube, o jornalista Ricardo Feltrin trouxe à tona informações que até então eram desconhecidas sobre a divisão do seguro do avião que caiu em novembro de 2021, causando a morte da cantora e outras quatro pessoas.

De acordo com a reportagem, cada passageiro do voo tinha um seguro de aproximadamente R$ 1,1 milhão. O valor total deveria ser dividido igualmente entre as famílias das vítimas. No entanto, conforme apontado por Feltrin, Ruth teria exigido 50% do valor, alegando que todos "estavam ali por causa de Marília".

Leia também: Justiça dá guarda de Leo a Murilo Huff após áudios de Ruth Moreira indicarem omissão

Essa postura teria causado pressão sobre os demais parentes, que teriam cedido diante da possibilidade de judicialização, conforme relatos de fontes próximas ao produtor Henrique Bahia, outra vítima da tragédia.

A reportagem do portal Bahia Notícias confirma essa versão, reforçando que a pressão feita por Ruth teria sido intensa, o que provocou indignação entre as famílias afetadas.

Além disso, Feltrin revelou que Ruth teria utilizado parte dos bens da cantora para custear cirurgias plásticas, o que gerou ainda mais controvérsia nas redes sociais.