Cover de Marília Mendonça diz ter sido processada pela mãe da cantora: "Tentou acabar com minha vida"Coverda cantora: "Tentou acabar com minha vida"

Lorena Alexandre, conhecida por interpretar Marília Mendonça em apresentações como cover, revelou nas redes sociais que foi processada por dona Ruth Moreira, mãe da cantora falecida em 2021.

Segundo ela, o processo aconteceu após a morte da sertaneja, motivado pela discordância da família em relação ao uso da imagem da artista.

Cover de Marília Mendonça teria sido processada

Em um desabafo, Lorena contou que dona Ruth teria exigido o pagamento de R$ 100 mil na Justiça e que essa ação quase destruiu sua carreira e sua vida pessoal.

"Fui processada, sim. A dona Ruth me pediu R$ 100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos eram tratados como 'covers de estimação', eu fui perseguida, humilhada e difamada. Eu me calei." Lorena Alexandre, cover de Marília Mendonça

De acordo com Lorena, o problema teria começado pelo uso do título de "cover oficial" de Marília, algo que desagradou a família da cantora. A cover chegou a trocar farpas nas redes sociais tanto com dona Ruth quanto com João Gustavo, irmão da artista.

Ainda segundo ela, o processo corre em segredo de Justiça e, caso seja condenada, ela afirma não ter condições financeiras para arcar com o valor exigido. "R$ 100 mil? Eu nunca teria como pagar. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim", declarou.

Lorena, que construiu sua carreira interpretando os sucessos de Marília, recebeu apoio de parte dos fãs da cantora, enquanto outros saíram em defesa da família da artista.

A mãe de Marília, dona Ruth, já esteve envolvida em outras polêmicas recentes, incluindo a disputa pela guarda do neto Léo e acusações relacionadas ao seguro das vítimas do acidente que vitimou a filha. Até o momento, ela não comentou publicamente sobre as declarações de Lorena.