Mãe de Marília Mendonça exigiu 50% do seguro de acidente aéreo, afirma pai de vítima

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, teria condicionado o acordo do seguro da aeronave que caiu em novembro de 2021 à exigência de receber 50% do valor total, segundo relato de George Freitas, pai de Henrique Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, produtor da artista e uma das cinco vítimas do acidente.

A informação foi revelada por Freitas em entrevista ao portal Splash, na qual afirmou que as famílias das demais vítimas foram comunicadas da condição pela PEC Aviação, empresa proprietária do avião envolvido no desastre. O valor total do seguro não foi divulgado pelas partes.

De acordo com George Freitas, os familiares aceitaram a divisão proposta em um acordo extrajudicial firmado em 2023. Segundo ele, a alternativa seria judicializar o caso, o que poderia adiar por anos o pagamento do seguro às famílias.

"A seguradora só paga se todas as partes estiverem de acordo. Caso contrário, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessas poderia levar oito, dez anos", afirmou.

Ainda segundo Freitas, a decisão de manter o caso em sigilo até agora se deu por falta de espaço na mídia. "Não tínhamos o poder de divulgação. Todos aceitaram e se recolheram. As pessoas perderam seus entes queridos, e uma das melhores cantoras do Brasil partiu com eles", disse.

O produtor Henrique Bahia tinha 32 anos e trabalhava com Marília havia seis. O corpo foi sepultado em Salvador. Ele deixou um filho de 12 anos.

"A Fernanda, mãe do meu neto, precisava de apoio. É uma criança que perdeu o pai. A parte mais fraca foi a que chorou. É assim que eu analiso", declarou Freitas.

O acidente ocorreu em 5 de novembro de 2021, quando a aeronave que levava a equipe da cantora para um show em Caratinga (MG) caiu após atingir um cabo de energia. Além de Marília e Henrique, também morreram o tio da artista, Abicelí Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins e o copiloto Tarciso Pessoa.