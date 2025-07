Causa da morte de Michael Madsen é revelada por cardiologista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ator Michael Madsen, conhecido por papéis em filmes como Cães de Aluguel e Kill Bill, morreu na última quinta-feira (4), aos 67 anos, em sua residência em Malibu, nos Estados Unidos. A causa da morte foi confirmada como insuficiência cardíaca, segundo informou o cardiologista pessoal de Madsen à emissora NBC Los Angeles.

Segundo informações do médico, doenças cardíacas preexistentes e o histórico de alcoolismo também contribuíram para o falecimento. O corpo não passou por autópsia e a certidão de óbito foi assinada pelo próprio cardiologista.

O Departamento do Xerife de Los Angeles classificou o caso como morte por causas naturais e considerou o inquérito encerrado, sem indícios de crime.

Madsen foi encontrado inconsciente em casa e não resistiu. Nos últimos anos, o ator vinha se dedicando a produções independentes e trabalhava no lançamento de um livro de poemas, intitulado Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems ("Lágrimas por Meu Pai: Pensamentos e Poemas Fora da Lei", em tradução livre), segundo nota divulgada por seus representantes ao site TMZ.

Ao longo da carreira, Madsen atuou em mais de 150 produções para o cinema e a televisão. Ele foi casado três vezes e teve seis filhos, incluindo o também ator Christian Madsen.