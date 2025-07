CineMaterna exibe ‘Elio’ em sessão adaptada para famílias no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na próxima terça-feira (8), às 14h10, o Cinemark do RioMar Recife sedia mais uma edição do CineMaterna, com exibição do filme “Elio”.

A sessão é voltada para famílias com bebês de até 18 meses, mas acompanhantes e crianças maiores também podem participar, desde que respeitada a classificação indicativa do longa.

Ambiente preparado para acolher famílias com bebês

As sessões do CineMaterna contam com diferenciais pensados para o conforto do público: som mais baixo, ar-condicionado ameno, luz ambiente suave e trocadores dentro da sala com fraldas e lenços umedecidos disponíveis.

Há também espaço para carrinhos de bebê e tapete de EVA para os pequenos que engatinham ou já caminham.

Voluntárias da ONG CineMaterna acompanham todo o evento, auxiliando as famílias e promovendo um bate-papo após a sessão.

Ingresso cortesia para os primeiros participantes

As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia, limitada a um adulto por bebê. Crianças de até 2 anos não pagam.

Os demais ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou nos totens de autoatendimento do cinema.

Filmes escolhidos pelo público

Os filmes são definidos por meio de votação online, feita pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna.

As enquetes ficam disponíveis de quinta a domingo, com resultado divulgado na semana anterior à sessão, permitindo a programação antecipada dos participantes.