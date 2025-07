Festa de Nossa Senhora do Carmo altera trânsito no Recife; veja o que muda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com expectativa de reunir 1,5 milhão de fiéis, celebração no bairro de Santo Antônio terá programação religiosa e procissão luminosa

A tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, começa neste domingo (6). Com a expectativa de reunir cerca de 1,5 milhão de fiéis ao longo dos 11 dias de celebrações, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de mobilidade nas imediações da Basílica do Carmo, localizada na Praça do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

Alterações no Trânsito

Desde o dia 1º de julho, a Avenida Dantas Barreto — principal via de acesso à área — está parcialmente bloqueada por conta da montagem da estrutura do palco e do parque de eventos. Apesar disso, a via local permanece liberada para o tráfego de veículos, com as vagas de estacionamento mantidas em toda sua extensão.

Mudanças na Circulação

Durante o período da festa, motoristas que trafegam pela Rua do Imperador não poderão virar à direita na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Veja no mapa abaixo as alterações no tráfego durante o evento.

CTTU monta esquema especial de mobilidade para as comemorações - Divulgação/ CTTU

No dia 16 de julho, data dedicada à padroeira, serão celebradas 25 missas, começando às 4h da manhã. A última será a Missa Campal Solene, às 16h30, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Em seguida, ocorrerá uma procissão luminosa inédita pelas ruas do centro do Recife, conduzindo a imagem da santa por um trajeto que incluirá importantes avenidas e praças da cidade.

Recomendações

A CTTU reforça a importância de respeitar a sinalização de proibição de estacionamento e orienta que os fiéis priorizem o uso de transporte coletivo, táxis ou aplicativos de mobilidade.

O esquema especial de trânsito seguirá em vigor até o dia 16 de julho, quando se encerra a programação da festa.

