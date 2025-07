Nova orla do Recife: entrega do primeiro trecho da requalificação é adiada mais uma vez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com a Prefeitura do Recife, as fortes chuvas registradas nos últimos meses influenciaram o ritmo de execução de alguns serviços

O primeiro trecho da requalificação da orla do Recife deve ser entregue nas próximas semanas. O fim das obras foi adiado novamente e segue gerando transtornos para a população que precisa se deslocar na região.

A previsão inicial era que uma etapa da nova orla da capital pernambucana fosse inaugurada a cada quatro meses. A promessa foi feita pelo prefeito do Recife João Campos (PSB) alguns dias após a vitória nas eleições de 2024, em entrevista ao SJCC.

“Vamos ter, a partir do início do ano que vem, o cheiro da nova orla no ar. De 4 em 4 meses tem uma etapa inaugurada”, destacou Campos, no dia 10 de outubro.

Em maio deste ano, a Prefeitura do Recife informou que a primeira parte da requalificação do calçadão da orla seria entregue em junho, oito meses depois do início das intervenções e o dobro do tempo que havia sido anunciado pelo prefeito. Na época, a gestão não explicou o motivo do atraso.

Agora, a previsão é de que as obras desta etapa, localizada na divisa com Jaboatão dos Guararapes, sejam finalizadas nas próximas semanas. Segundo a gestão municipal, as fortes chuvas registradas nos últimos meses influenciaram o ritmo de execução de alguns serviços.

Além dos engarrafamentos, que se tornaram parte da rotina de quem circula pela Avenida Boa Viagem, pedestres e ciclistas também enfrentam dificuldades: com as calçadas em obras, é comum que eles precisem dividir o espaço da ciclofaixa.

Veja a nota da Prefeitura do Recife:

“A Prefeitura do Recife informa que a entrega do primeiro trecho da requalificação do calçadão da orla, localizado na divisa com Jaboatão dos Guararapes, está prevista para as próximas semanas. A intervenção faz parte da quarta etapa do Projeto Orla Parque e está sendo executada por trechos para reduzir os impactos para comerciantes, moradores e frequentadores da área.

Como em toda obra pública de grande porte, podem ocorrer ajustes no cronograma devido a fatores técnicos ou externos. Além disso, no caso específico da orla, as fortes chuvas registradas nos últimos meses influenciaram o ritmo de execução de alguns serviços, especialmente os que dependem de intervenções em áreas abertas e com base de solo exposta.

Entre as melhorias previstas estão a ampliação da largura do passeio, substituição do piso do calçadão, reforço na acessibilidade, implantação de novo sistema de drenagem e esgotamento sanitário, além da instalação de 510 novos postes de iluminação ao longo dos oito quilômetros da orla - um aumento de quase 400% em relação aos atuais.”

"De 4 em 4 meses tem uma etapa inaugurada", afirma João Campos sobre projeto da orla do Recife

"De 4 em 4 meses tem uma etapa inaugurada", afirma João Campos sobre projeto da orla do Recife TCE-PE emite alerta à Prefeitura do Recife sobre obras na orla de Boa Viagem Leia Também

Projeto Orla Parque

Projeto Orla Parque vai ocupar 11 km de extensão das praias de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa - Divulgação/PCR

Com o objetivo de integrar as praias de Boa Viagem, do Pina e de Brasília Teimosa, transformando a orla em um parque linear, o Projeto Orla Parque conta com investimento de cerca de R$ 100 milhões para a execução das obras e prazo de 18 meses.

O projeto prevê a revitalização do calçadão, a construção de áreas de lazer, quadras poliesportivas e espaço para jogos de tabuleiro, além de outra Estação Praia Sem Barreiras e requalificação dos banheiros da orla.

O que já foi entregue

Até o momento, foram concluídas três etapas do Orla Parque:

A primeira, em março de 2023, entregou os últimos dos 60 quiosques de Boa Viagem reformados;

A segunda, em 2024, reformou dez sanitários já existentes e construiu outros 11 ao longo da orla;

A terceira requalificou a sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas e os quiosques da Avenida Brasília Formosa e construiu a centralidade Porto Terra Nova, em Brasília Teimosa.

Em outubro de 2024 também foram entregues 29 novos pórticos semafóricos, infraestrutura que dá base à operação dos semáforos de trânsito, na Avenida Boa Viagem. Também foram instalados outros elementos que compõem a sinalização semafórica, como grupo focal com lâmpadas em LED, cabeamento e comunicação 4G.