Pernambuco se mobiliza para nova edição do Selo Unicef

Neste semana, a atriz e embaixadora do Unicef no Brasil, Maisa, esteve em Pernambuco para promover a iniciativa #AgendaCidadeUNICEF

Os municípios pernambucanos interessados em aderir ao Selo Unicef 2025-2028 têm até o dia 23 de julho para se inscrever.

No estado, 140 cidades estão aptas a participar da iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que incentiva e reconhece avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

Ao fazer a adesão ao Selo Unicef, o município assume o compromisso de priorizar crianças e adolescentes em suas políticas públicas e mobilizar esforços para promover seus direitos à saúde, educação, participação social e proteção contra a violência.

Além de seguir a metodologia proposta para fortalecer as políticas públicas que sustentam os direitos de meninas e meninos, e garantir que isso aconteça de forma intersetorial e integrada, também é preciso que a participação social seja incentivada, garantindo o envolvimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e a participação de adolescentes.



A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site selounicef.org.br.

Ações práticas

Nessa quarta-feira (2), representantes do Unicef se reuniram com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, com objetivo de potencializar a parceria entre o Governo do Estado e a entidade em ações práticas, a exemplo do apoio técnico aos municípios e da nova edição do Selo Unicef;

“Queremos apoiar o Selo Unicef por meio de ações de interesse comum, como a busca ativa escolar, a melhoria da vacinação e a garantia de vida digna para as nossas crianças e adolescentes”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Na última edição, 83 municípios pernambucanos foram reconhecidos por realizarem iniciativas nesse sentido, um crescimento de 138% em relação à versão anterior.

Para a chefe do Unicef em Pernambuco, Immaculada Prieto, o número de municípios pernambucanos reconhecidos pelo Selo na edição anterior reforça a importância da parceria com o Governo do Estado.

“A ideia é garantir uma maior imunização e presença das crianças e adolescentes na escola na idade certa, além de fortalecer o orçamento público, promover o antirracismo e a proteção contra as violências”, afirmou.

#AgendaCidadeUNICEF

Na terça e quarta-feira desta semana, a atriz e embaixadora do Unicef no Brasil, Maisa, esteve em Pernambuco para promover a iniciativa #AgendaCidadeUNICEF.

Na terça-feira (1º), ela participou de um encontro com estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral Maria Sampaio Lucena, localizada no bairro do Ibura, zona Sul do Recife. Durante a conversa, os adolescentes compartilharam experiências sobre temas como empoderamento feminino, dignidade menstrual e prevenção de violências.

No dia seguinte, Maisa escutou relatos de adolescentes e jovens sobre fortalecimento de identidades e participação cidadã.

Em Bonito, no Agreste do Estado, a embaixadora do Unicef se reuniu com adolescentes que integram os Núcleos de Cidadania de Adolescentes (NUCAs) de municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco — uma iniciativa que faz parte da metodologia do Selo Unicef.