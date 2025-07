Polícia Civil cumpre mandados da operação "Ovos de Ouro" no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil (PC) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (03), a operação “Ovos de Ouro”. O Grupo de Operações Especiais (GOE) cumpre nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

Em nota à imprensa, a PC informa que a investigação já corria desde outubro de 2023, com o objetivo de desarticular organização criminosa que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Operação "Ovos de Ouro" teve apoio das PCs de outros 3 estados

Foram empregados 60 agentes da Polícia Civil na execução da operação, vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP). Outros detalhes operacionais e atualizações da execução ainda não foram divulgados.

As investigações foram feitas com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE) e das Polícias Civis de Alagoas, Rio Grande do Norte e Amazonas.



