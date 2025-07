Grande Recife amanhece sob fortes chuvas nesta quarta-feira (2); confira nova previsão da Apac

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tempo segue instável em várias regiões do estado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia

O tempo segue instável em Pernambuco nesta quarta-feira (2), com previsão de chuvas isoladas ao longo do dia.

Segundo o boletim mais recente da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgado por volta das 8h50, a tendência é de continuidade das precipitações em boa parte do estado, com variações de intensidade e cobertura conforme a região.

Região Metropolitana e Zona da Mata Norte

Na Região Metropolitana do Recife, o céu permanece nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada e intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

As temperaturas variam entre 22°C e 28°C, com umidade do ar chegando a 100% em alguns períodos.

Condições semelhantes são previstas para a Zona da Mata Norte, onde a temperatura mínima é de 21°C e a máxima também atinge 28°C.

Zona da Mata Sul com menor volume de chuva

Na Mata Sul, a previsão indica um padrão mais brando de precipitações. O céu deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas de intensidade fraca.

As temperaturas oscilam entre 21°C e 28°C, e os ventos continuam moderados, vindos do sudeste. Para a quinta-feira (3), o cenário se aproxima das demais regiões, com chuvas de intensidade fraca a moderada previstas.

Alagamento foi registrado no bairro de Cajueiro, Zona Norte do Recife e precisou de atuação do Corpo de Bombeiros Civil - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Previsão do tempo para a quinta-feira (3)

A previsão para amanhã indica manutenção do clima úmido em todo o litoral e áreas próximas. A Região Metropolitana e as Zonas da Mata Norte e Sul devem seguir com céu parcialmente nublado a nublado e chuvas isoladas de fraca a moderada intensidade.

As temperaturas permanecem estáveis, com mínimas de 20°C a 22°C e máximas de até 28°C.

Prefeitura de Igarassu reforça apoio a famílias desalojadas e realiza ações de reestruturação

Dois rios atingem cota de alerta e cinco municípios têm possibilidade de inundação em Pernambuco Leia Também

Trânsito com alterações na Imbiribeira

Por volta das 7h30, um trecho da Rua Arquiteto Luiz Nunes, no cruzamento com a Avenida Engenheiro Alves de Souza, no bairro da Imbiribeira, teve uma faixa interditada devido à realização de um serviço de drenagem.

Agentes da CTTU foram acionados e estão no local para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos.

Defesa Civil permanece em alerta

Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a Defesa Civil do Recife orienta moradores de áreas de risco a procurarem locais seguros e acionarem o órgão.

O atendimento funciona 24 horas por dia e as ligações são gratuitas, pelos números 0800.081.3400 e 3036.4873.

A recomendação é especialmente voltada a quem vive em morros ou regiões com histórico de deslizamentos e desabamentos durante períodos de chuva intensa.

