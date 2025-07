Dois rios atingem cota de alerta e cinco municípios têm possibilidade de inundação em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Previsão do tempo para esta terça é de pancadas de chuva de intensidade moderada e pontualmente forte no decorrer do dia na Zona da Mata e na RMR

O Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), e o Rio Ipojuca, em Primavera, na Mata Sul do estado, atingiram a cota de alerta na manhã desta terça-feira (1º).

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os municípios do Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Primavera e Escada devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação.

Nas primeiras horas desta terça, a Apac também emitiu aviso de cota de alerta para os rios Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, Agreste, e das Unas, em Jaboatão Centro, Grande Recife.

A previsão do tempo para esta terça é de pancadas de chuva de intensidade moderada e pontualmente forte no decorrer do dia na Zona da Mata e na RMR. Chuvas de intensidade fraca a moderada também podem ocorrer no Agreste e em pontos do Sertão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por APAC (@apac_oficial)

Confira onde mais choveu nas últimas 12 horas

Cabo de Santo Agostinho | 54,82 mm (Charneca)

Paulista | 50,09 mm (Janga 2 [A/B])

Ilha de Itamaracá | 40,63 mm (SERES - APAC)

Camaragibe | 37,72 mm (Aldeia)

Ipojuca | 36,82 mm (Núcleo Maranhão - APAC)

Itapissuma | 35,71 mm (Botafogo - APAC)

Cabo de Santo Agostinho | 35,54 mm (Torrinha)

Paulista | 35,47 mm (Vila Torres Galvão)

Escada | 33,86 mm (ETA Compesa)

São Lourenço da Mata | 33,58 mm (Corpo de Bombeiro)

Abreu e Lima | 32,31 mm (Abreu e Lima - PCD)

Defesa Civil orienta e disponibiliza contatos

Com a possibilidade de chuvas intensas, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os contatos abaixo estão disponíveis para a Região Metropolitana:

Pernambuco (estadual): 199 ou (81) 3181-2490

Recife: 0800.081.3400

Jaboatão dos Guararapes: (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Camaragibe: (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Olinda: (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista: (81) 99784.0270 / 3371.7992

Abreu e Lima: (81) 97347.2443

Moreno: (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Araçoiaba: (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho: 0800.281.8531

Igarassu: (81) 99460.9073

Itamaracá: (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca: (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma: (81) 98844.5216

São Lourenço da Mata: (81) 98338.5407



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />