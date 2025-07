Chuvas em Pernambuco: Confira onde mais choveu nas últimas 24 horas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A primeira semana de julho começou chuvosa em Pernambuco. Cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Sul e Norte registraram os maiores acumulados de água do estado, com índices como o de Cabo de Santo Agostinho, que acumulou 81.5 mm desde a manhã da segunda-feira (30).

As regiões estão sob estado de atenção emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), com duração para toda a terça-feira (1°). Outros grandes acumulados incluem os municípios de Rio Formoso (80.59 mm), Escada (79.37 mm) e Barreiros (72.5 mm).

Confira lista de acumulados de chuva

Cabo de Santo Agostinho - 81.5 mm

Rio Formoso - 80.59 mm

Escada - 79.37 mm

Barreiros - 72.5 mm

Ipojuca - 68.94 mm

Itapissuma - 59.76 mm

Paulista - 54.42 mm

Sirinhaém - 53.91 mm

Ilha de Itamaracá - 52.05 mm

São Lourenço da Mata - 48.6 mm

Moreno - 46.37 mm

Chã Grande - 46 mm

Tamandaré - 43.44 mm

Camaragibe - 41.27 mm

Vitória de Santo Antão - 38.01 mm

Igarassu - 36.69 mm

Abreu e Lima - 35.66 mm

Os municípios de Recife (34.22 mm), Jaboatão dos Guararapes (30.2 mm) e Olinda (21.5 mm) não registraram muitos transtornos em decorrência das chuvas.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) alertou sobre um ponto de alagamento no cruzamento da Av. Eng. Abdias de Carvalho com a Av. do Forte nas primeiras horas da manhã, tornando o trânsito lento e com fluidez moderada.

A Apac emitiu três avisos hidrológicos durante a manhã de terça (1°), informando acerca do risco de alagamento em municípios próximos a rios que atingiram cota de alerta. Veja quais foram:

Rio Sirinhaém: Barra de Guabiraba e Cortês;

Rio Ipojuca: Primavera e Escada;

Rio Capibaribe: São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife.

Contatos da Defesa Civil em Pernambuco

Em caso de emergência, não deixe de contatar a Defesa Civil e solicitar auxílio.

Abreu e Lima - (81) 97347-2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564, (81) 99945.3015 e 153

Igarassu - (81) 99460-9073

Ilha de Itamaracá - (81) 3181-2490 e 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844-5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 e (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 e (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 e 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784-0270 e 3371-7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407



