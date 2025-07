Após fortes chuvas, 65 pessoas seguem em abrigo em Igarassu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Famílias continuam abrigadas no Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon, em Igarassu, nesta segunda-feira (30), após as fortes chuvas que atingiram o município no fim de semana. As 65 pessoas estão recebendo assistência das equipes de Saúde e Assistência Social.

Ao todo, 165 moradores foram afetados de alguma forma pelo temporal — seja com alagamentos em suas casas ou por precisarem deixar suas residências temporariamente. Muitas dessas pessoas já conseguiram retornar para suas moradias ou seguiram para a casa de parentes.

Estado de emergência

A cidade decretou estado de emergência no sábado (28), após as intensas chuvas iniciadas na sexta-feira (27). De acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acumulado foi de 155,55 mm em 24 horas, o que provocou alagamentos, inundações e deslizamentos em diversos bairros.

O decreto teve como objetivo, segundo a prefeitura, ampliar as ações de enfrentamento aos transtornos causados pela chuva, além de facilitar o acesso a recursos estaduais e federais e garantir assistência às famílias atingidas.

Pontos críticos foram visitados e seguem sob monitoramento

No domingo (29), uma comitiva com equipes da Defesa Civil percorreu áreas atingidas para avaliar os danos. Entre os locais mais afetados, estão:

Ponte do Rio São Domingos (em frente à sede da Guarda Municipal)

Ponte do Agamenon

Estrada da comunidade Pitanga

Comunidade Margaret Thatcher

Enquanto o monitoramento das áreas de risco continua, as 65 pessoas que seguem no abrigo até que possam retornar às suas casas.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />