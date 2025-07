Inscrições para o Prouni 2025 começam nesta segunda-feira (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programa oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação; inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Portal Único do MEC

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira (30) e vão até 4 de julho. Os candidatos que pretendem concorrer às bolsas que serão oferecidas para o segundo semestre deste ano podem se inscrever gratuitamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode se inscrever no Prouni 2025?

Para estar apto a participar da seleção, o estudante deve ter:

Ensino médio completo;

Feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou 2023;

Obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame;

Não ter tirado zero na prova de redação.

Ao optar pela seleção para bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) e, para bolsas parciais, de até 3 salários mínimos (R$ 4.554).

O que é o Programa Universidade para Todos (Prouni)

Criado em 2004, o Prouni oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino particulares do todo o país.

O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado em 7 de julho, na página do Prouni. A segunda chamada está prevista para 28 de julho.

Cursos de graduação disponíveis no Prouni

O Ministério da Educação (MEC) já divulgou a consulta prévia às bolsas, que estão disponíveis para mais 370 cursos de 887 instituições privadas. As maiores ofertas de vagas são para: