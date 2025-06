Defesa Civil do Estado reforça apoio a Igarassu após estragos causados pelas chuvas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com reforço do Governo do Estado Igarassu tenta acelerar resposta aos estragos causados pelas chuvas iniciadas na sexta e acessar ajuda humanitária

A Defesa Civil de Pernambuco enviou equipes a Igarassu no sábado (28) e domingo (29) para reforçar o apoio ao município após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife. Além de vistoriar áreas afetadas e o abrigo municipal, os técnicos estaduais orientaram a gestão local sobre os procedimentos para formalizar a situação de emergência e acessar ajuda humanitária.

Durante a visita, foram repassadas instruções sobre o preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), ferramenta usada para oficializar decretos de emergência e solicitar recursos estaduais e federais. Também houve orientação quanto à solicitação de itens como colchões, cestas básicas e kits de higiene.

Segundo o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel Clóvis Ramalho, a prioridade é acelerar o retorno à normalidade. “Apoiamos o município na construção do decreto, no levantamento de danos e na articulação com outras secretarias para que o suporte chegue rapidamente à população”, afirmou.

Até o momento, Igarassu contabiliza 16 pessoas desabrigadas e 53 desalojadas, mas os números ainda estão sendo atualizados. A Defesa Civil estadual continua com o monitoramento das áreas de risco e o levantamento das necessidades emergenciais.