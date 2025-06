Pernambuco abre 3,6 mil vagas para auxílio de R$ 300 a mulheres em vulnerabilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta nova etapa do programa Mães de Pernambuco estão sendo disponibilizadas 3.624 vagas, que podem ser preenchidas até o dia 24 de julho

O Governo do Estado deu início ao novo período de confirmações para o Programa Mães de Pernambuco, que oferece apoio financeiro mensal a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Nesta etapa, estão disponíveis 3.624 vagas, que podem ser preenchidas até o dia 24 de julho, ou enquanto houver disponibilidade.

O programa, executado pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), garante um repasse mensal de R$ 300.

As mulheres que confirmarem a participação neste novo ciclo terão o pagamento liberado a partir de 7 de agosto.

Podem participar do programa mulheres residentes em Pernambuco que sejam beneficiárias do Bolsa Família, estejam com o cadastro atualizado, sejam responsáveis familiares e estejam grávidas, sejam mães ou responsáveis por crianças de até seis anos.

Também é necessário não possuir vínculo de emprego formal ou outra fonte de renda.

A confirmação deve ser feita pelo site www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o número do NIS e a data de nascimento. Se houver vaga disponível, a inscrição é confirmada de imediato; caso contrário, a candidata é inserida na lista de espera.

Pagamentos pela Caixa Econômica

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, com movimentação possível pelo aplicativo Caixa Tem ou diretamente nas agências, mediante apresentação de documento com foto.

Desde o lançamento do programa, em março deste ano, mais de 122 mil mulheres já foram contempladas em todo o estado. O investimento total ultrapassa R$ 357 milhões.

Dúvidas e outras informações podem ser obtidas com a Ouvidoria Social da SAS, por meio do e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou pelo telefone gratuito 0800 081 4421. É necessário informar nome completo, CPF e número do NIS para agilizar o atendimento.

