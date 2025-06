Apac prevê mais chuvas em Pernambuco; Igarassu foi um dos municípios mais atingidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após um sábado de fortes pancadas de chuva em várias regiões do estado, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica que o tempo deve seguir instável neste domingo (29) e também na segunda-feira (30), com possibilidade de chuvas fracas a moderadas em boa parte de Pernambuco.

A instabilidade mais recente causou impactos em municípios como Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que registrou 152,43 de precipitação no sábado, maior acumulado do estado.

Outros municípios que também registraram altos índices de chuva foram Nazaré da Mata (49,1 mm), Tracunhaém (42,7 mm) e Vicência (42,5 mm) — todos localizados na Zona da Mata. Além de Machados (43,2 mm), no Agreste.

Previsão do Tempo

Segundo a Apac, a previsão para este domingo na Região Metropolitana do Recife é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada.

As temperaturas variam entre 23°C e 29°C. Na segunda-feira (30), as chuvas devem ocorrer de forma isolada pela manhã e à noite, com máxima de 30°C e mínima de 22°C.

Nas Zonas da Mata Norte e Sul, região que concentra os maiores acumulados recentes, o tempo também permanece instável. Há possibilidade de chuva ao longo deste domingo, e pancadas isoladas devem continuar na segunda-feira, com temperaturas entre 21°C e 30°C.

No Agreste, a Apac prevê pancadas de chuva fraca a moderada neste domingo, e chuvas isoladas à tarde e à noite na segunda-feira, com variação térmica entre 18°C e 30°C. Já o Sertão pernambucano deve ter apenas chuvas rápidas e isoladas, principalmente à tarde e à noite, com máximas que podem chegar a 34°C.

Em Fernando de Noronha, a previsão para este domingo é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida. Já na segunda-feira, o tempo fica firme, sem expectativa de precipitações.

Defesa civil em estado de atenção

A Defesa Civil segue em estado de atenção, especialmente nas áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos. A recomendação é que moradores fiquem atentos aos alertas das autoridades e evitem áreas de risco durante períodos de chuva mais intensa.

Igarassu concentra maior volume de chuva do fim de semana

Um dos municípios mais afetados pelas chuvas foi Igarassu, que registrou 152,43 mm de precipitação apenas no sábado (28). O volume expressivo provocou inundações em rios, resultando em alagamentos em diversas áreas da cidade.

Como medida de acolhimento, a Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição foi aberta como abrigo emergencial e chegou a acolher 29 pessoas de 11 famílias. Na manhã deste domingo, a prefeitura atualizou que 18 pessoas seguem no espaço, sendo 6 homens, 6 mulheres, 5 crianças e 1 adolescente.

O Comitê de Enfrentamento às Chuvas da Prefeitura de Igarassu segue em estado de alerta. Neste domingo, equipes da gestão municipal, em parceria com a Defesa Civil estadual, estão nas ruas atualizando o mapeamento das áreas afetadas e prestando atendimentos.

Ao longo do dia, a expectativa é de novas atualizações sobre a situação no município. Quem estiver em situação de risco pode pedir ajuda nos telefones da Defesa Civil: (81) 99460-9073 e CIOPI: (81) 99225-2640.



