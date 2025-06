Chuvas: Igarassu decreta estado de emergência após inundações e deslizamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O município de Igarassu, no Grande Recife, decretou estado de emergência neste sábado (28), após fortes chuvas que caíram na cidade desde a sexta-feira (27).

Segundo o decreto assinado pela prefeita Professora Elcione Ramos, houve inundações, deslizamentos e registro de alagamentos em diversos bairros do município.

Em 24h (entre a sexta e o sábado), choveu 155,55 mm em Igarassu, de acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O estado de emergência possibilita a intensificação das ações de enfrentamento aos transtornos provocados pela chuva, além de garantir apoio à população. Além disso, facilita o acesso a recursos estaduais e federais.

A Defesa Civil municipal informou que houve inundação dos rios Congrua, São Domingos e Monjope, além do canal do Manancial, Alexis e açude de Araripe.

Onze famílias ficaram desalojadas e estão sendo acolhidas pela prefeitura na escola municipal Nossa Senhora da Conceição. Doações destinadas aos 29 desalojados podem ser entregues na sede da Guarda Municipal, localizada próxima ao prédio-sede da Prefeitura de Igarassu, na Rua Dr. João Elísio, 150-188, Centro.

Por causa das chuvas, Igarassu decidiu suspender as festividades juninas em comemoração a São Pedro, que aconteceriam neste fim de semana, incluindo os polos de Três Ladeiras, Nova Cruz e o Festival de Quadrilhas.

Monitoramento

Ainda segundo a prefeitura de Igarassu, a situação está sendo monitorada pelas equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, secretarias de Governo, Cidade, Educação, Políticas Sociais, Saúde, Defesa Cidadã e Comunicação. A gestão conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e de Bombeiros Civis voluntários.

A prefeita Professora Elcione visitou algumas das comunidades atingidas neste sábado (28). "Estaremos sempre a postos para minimizar as situações dessas grandes chuvas", destacou, em um vídeo publicado no perfil oficial da gestora no Instagram.

Também na rede social, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), informou que acompanha a situação das chuvas no Estado, sobretudo em Igarassu. "O time do @governope está em campo com todo suporte de assistência social e distribuição de kits para os moradores mais afetados. Seguimos monitorando e trabalhando!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquel Lyra (@raquellyraoficial)

Acumulados de chuva e Previsão do tempo

Além de Igarassu, as cidades de Abreu e Lima e Paulista também registraram mais de 100 mm de precipitação entre a sexta e o sábado. Outros municípios, como Araçoiaba, Olinda, Goiana, Tracunhaém e Camaragibe tiveram acumulados acima de 70 mm em um período de 24h.

Ao longo do sábado, a Apac emitiu avisos hidrológicos devido aos rios Capibaribe, Siriji, Duas Unas e Capibaribe Mirim terem atingido a cota de alerta.

Para este domingo (29), a previsão da Apac é de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva de forma isolada com intensidade fraca a moderada no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste, no período da tarde e noite. No Sertão, a previsão é de chuva fraca.