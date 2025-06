Após 12 anos de espera, obra do habitacional Caranguejo Tabaiares, no Recife, tem início

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em 2013, Prefeitura do Recife assinou contrato de cessão do terreno onde seria construído um conjunto habitacional com 420 unidades

A população da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Caranguejo Tabaiares, nos bairros de Afogados e Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife, será contemplada por um conjunto habitacional após 12 anos de promessa.

O anúncio foi feito após assinatura de ordem de serviço entre Prefeitura do Recife e Governo Federal e deve atender cerca de 1,4 mil pessoas.

Em 2013, a Prefeitura do Recife, sob gestão de Geraldo Júlio (PSB), assinou um contrato de cessão do terreno onde seria construído um habitacional com 420 unidades.

A promessa foi feita dias após um incêndio destruir 27 palafitas na comunidade. A intervenção faria parte do projeto Capibaribe Melhor e estava orçada em R$ 26 milhões. Na época, eram previstos a urbanização e o saneamento da área.

Projeto integra MCMV

Obras de urbanização integrada da ZEIS incluirão intervenções de pavimentação e saneamento - BERG ALVEZ/JC IMAGEM

O novo empreendimento terá 280 apartamentos e investimentos de R$ 53,7 milhões, incluindo contrapartida municipal de R$ 1,4 milhão. Ele será destinado às famílias que precisarem ser realocadas para a realização das obras de urbanização integrada da ZEIS, que incluirão intervenções de pavimentação e saneamento.

O habitacional faz parte dos conjuntos contratados para o Recife dentro do programa Minha Casa Minha Vida-FAR e contará com espaços destinados a esportes e lazer, como brinquedoteca, minicampo com alambrado e iluminação em LED, playground e bicicletário. Está prevista ainda a implantação de espaço comunitário e estacionamento.

Em janeiro de 2024, a Prefeitura do Recife abriu um chamamento público para as empresas interessadas em construir 912 moradias no MCMV FAR, incluindo o habitacional Caranguejo Tabaiares.

Os apartamentos terão cerca de 50 m² de área útil privativa com sala, 2 quartos, cozinha, área de serviço e sanitário. O empreendimento será erguido num terreno de 12 mil m² e vai contemplar nove blocos, sendo oito deles com quatro pavimentos e um com três pavimentos.

A execução da obra ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com acompanhamento da Secretaria de Habitação do Recife, que regularizou os terrenos, aprovou os projetos e realizou os chamamentos públicos para contratação das construtoras.

“Graças ao Presidente Lula voltou o Minha Casa Minha Vida ao Brasil, principalmente o da Faixa 1, que é o mais importante, que adquire para as pessoas que precisam de habitação de interesse social. Mas se não fosse pela luta de vocês, isso não teria acontecido, contem com a gente, viva a luta e o sonho do povo de Caranguejo Tabaiares”, afirmou o prefeito, João Campos.

Déficit habitacional

Demanda histórica na capital pernambucana, o déficit habitacional inclui a população que vive em moradias precárias, coabitações e habitações em ônus excessivo do aluguel.

Atualmente, o déficit do Recife é de 54 mil moradias, de acordo com a Fundação João Pinheiro (FJP), que utiliza dados da Pnad Contínua de 2022.

O município apresenta um total de 1.586 habitações precárias, 6.231 coabitações e 46.150 habitações em ônus excessivo do aluguel, levando-se em conta o total de 599.5 domicílios ocupados. O levantamento não mensura o total de pessoas sem moradia na cidade.