Prefeitura de Igarassu reforça apoio a famílias desalojadas e realiza ações de reestruturação

Após as fortes chuvas, equipes seguem atuando com abrigo emergencial, assistência social e ações preventivas em áreas de risco

Após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife no último fim de semana, a Prefeitura de Igarassu intensificou os serviços de atendimento e apoio às áreas mais afetadas do município.



Entre as principais medidas adotadas pela Prefeitura de Igarassu estão o atendimento às famílias desalojadas, que estão sendo acolhidas em um abrigo temporário instalado no Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon.

Atualmente, 21 pessoas permanecem no local, recebendo assistência social e de saúde, além de alimentação nos três turnos e lanches. A ação é realizada em parceria com o Governo do Estado.

Também estão sendo realizadas limpezas preventivas em canais e rios, com o objetivo de evitar novos alagamentos, além da instalação de lonas em áreas de risco, como medida de proteção emergencial.

O Comitê de Enfrentamento às Chuvas foi mobilizado e atua diretamente nas comunidades atingidas, oferecendo suporte e buscando soluções para os moradores. Como parte do apoio emergencial, o Governo do Estado também enviou máquinas e equipamentos para contribuir com a reestruturação das áreas afetadas.

As localidades mais impactadas pelas chuvas foram as regiões próximas aos rios Côngrua, São Domingos, Monjope, além do Canal do Manancial, Alexis e o Açude de Araripe.

O município chegou a decretar estado de emergência no último sábado (28), após o transbordamento do Rio São Domingos e alagamentos que invadiram casas e afetaram o tráfego.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), choveu 125 milímetros em 24 horas, o que equivale ao volume esperado para 12 dias do mês de junho.

Canais de atendimento à população

Em caso de urgência, os moradores podem entrar em contato com:

Centro Integrado de Operações de Igarassu (CIOPI): (81) 99225-2640

Defesa Civil: (81) 99460-9073



