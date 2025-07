Com 14 mil moradias em áreas de risco, Olinda apresenta segunda etapa de Relatório do Plano Municipal de Redução de Riscos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cidade conta com R$ 54 milhões para obras de contenção de encostas. Dos quais R$ 44 milhões são em parceria com o Ministério das Cidades

Com 20,37 quilômetros quadrados em áreas de morro, quase metade da área de 41 quilômetros quadrados da cidade, Olinda apresentou, nesta quarta-feira (2), no Auditório do Palácio dos Governadores, a segunda etapa do Relatório do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). O documento traz um diagnóstico detalhado das áreas de risco da cidade e servirá como base para a proposição de medidas voltadas à redução da vulnerabilidade da população frente a desastres naturais, como inundações e deslizamentos.

Foram mapeados 14 mil moradias em áreas de risco em Olinda, dentro do plano que faz parte de uma iniciativa do Ministério das Cidades, com financiamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e execução da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), contando com apoio das defesas civis estadual e municipal.

Durante a apresentação, a prefeita Mirella destacou a importância do plano e dos recursos já captados. “Conseguimos atrair um investimento de R$ 54 milhões para obras de contenção de encostas. Desses, R$ 44 milhões são em parceria com o Ministério das Cidades e R$ 8 milhões com o Governo do Estado. Parte dos recursos já está em fase de licitação, e nossa expectativa é iniciar as intervenções no próximo ano, garantindo mais tranquilidade à população durante o período chuvoso”, ressaltou.

Próximas etapas

A terceira etapa do PMRR, prevista para agosto, trará propostas de ações estruturantes e não estruturantes voltadas à gestão de riscos e prevenção de desastres. Já a quarta etapa consistirá em uma audiência pública com participação popular e de movimentos sociais.

Segundo o coronel Carlos D'Albuquerque, secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, o envolvimento da comunidade é essencial para o êxito do plano. “Quando a população participa da construção do plano, ela se sente corresponsável pelas soluções. Isso fortalece o vínculo entre poder público e comunidade e garante mais eficácia às ações”, destacou.

O Plano Municipal de Redução de Riscos é um instrumento essencial para integrar a gestão de riscos ao planejamento urbano de Olinda, promovendo um desenvolvimento mais seguro, resiliente e sustentável.