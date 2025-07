Manifestantes protestam contra ação policial no Recife, nesta quinta-feira (3); via já foi liberada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um protesto interditou a Via Mangue, no sentido Avenida Antônio de Góes, Zona Sul do Recife, na manhã desta quinta-feira (3). O protesto foi realizado por moradores da comunidade de Jardim Beira Rio contra ações policiais na região. De acordo com eles, práticas de extorsão e abuso de poder são comuns por parte dos policiais militares.

Em entrevista à TV Jornal, o líder comunitário Quel do Pina contou que os relatos de violência policial e invasão têm sido cada vez mais comuns pela população.

"Segundo os moradores, estão invadindo residências, está havendo extorsão, estão batendo e quebrando objetos dentro das casas. A gente é totalmente a favor do trabalho da polícia, mas que façam o trabalho correto", afirmou.

Uma moradora que não quis se identificar denunciou um dos episódios que vivenciou. "Eles chegam, pedem para entrar sem mandato e o que tiver de dinheiro, eles levam. A gente fica à mercê", disse.

Uma equipe de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros prestou apoio à Polícia Militar de Pernambuco na ocorrência.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR?

Em nota, a PM argumentou que O protesto teria acontecido por uma prisão de um casal, realizada pela CIPMoto, no bairro do Pina, por desacato, desobediência, calúnia e resistência, durante rondas ostensivas no local.

"O casal, que resistiu a abordagem policial, ainda incitou a população contra o efetivo, tentando resgatar a mulher dos policiais. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis", disse o texto.