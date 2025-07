Diploma digital passa a ser obrigatório nas instituições de ensino superior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Instituições de educação superior públicas federais e privadas, vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, devem emitir exclusivamente diplomas de graduação em formato digital. A medida do Ministério da Educação (MEC) passou a valer nesta terça-feira (1º), conforme determina a Portaria MEC nº 70/2025.

De acordo com o MEC, o objetivo da iniciativa é tornar o processo de emissão e validação dos diplomas mais ágil e seguro, beneficiando estudantes e instituições de ensino em todo o país. O diploma digital para cursos de pós-graduação stricto sensu e certificados de residência em saúde será obrigatório a partir de 2 de janeiro de 2026.

Entre as vantagens do novo formato, o MEC destaca a redução de fraudes, a diminuição de custos com impressão e logística, o aumento do número de estudantes com acesso eletrônico ao próprio diploma e a facilidade de transporte e armazenamento do documento em diferentes dispositivos, como tablets, smartphones e notebooks.

"O diploma digital deve ter sua preservação assegurada pelas instituições de ensino, de modo que seja possível verificar, a qualquer tempo, sua validade jurídica em todo o país, garantindo a legalidade, autenticidade, integridade, confiabilidade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade", informou o MEC.

Formato digital já era emitido desde 2021

Desde 2021, já era possível emitir diplomas de graduação como documentos nato-digitais — ou seja, criados originalmente em formato digital, com a mesma validade jurídica do diploma impresso.

O diploma digital deve conter um carimbo do tempo, selo que registra a data e a hora em que o documento foi criado ou recebeu uma assinatura digital. Esses requisitos devem estar vinculados à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e seguir os parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais (PBAD).

Com a mudança, diplomas físicos emitidos em papel a partir de 1º de julho não terão mais validade. Instituições que não se adequarem à nova norma estarão em situação de irregularidade administrativa e sujeitas a penalidades. Já os diplomas físicos emitidos anteriormente continuam válidos.

